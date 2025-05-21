Disney suspende a trabajadores venezolanos amparados por TPS y amenaza con despidos

Walt Disney Co. notificó a los empleados con sede en Florida que están perdiendo la residencia legal temporal en Estados Unidos que sus contratos de trabajo podrían terminar el próximo mes después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la administración Trump podría revocar las protecciones para 350 mil venezolanos.

La compañía envió un correo electrónico a los empleados afectados, entre ellos venezolanos, bajo Estatus de Protección Temporal o TPS donde indicó que habían sido colocados en una licencia no remunerada de 30 días efectiva desde el 20 de mayo. Aquellos que no puedan proporcionar una nueva autorización de trabajo válida al final de la licencia serán despedidos, según la comunicación interna vista por Bloomberg.

Un empleado venezolano amparado por la figura del TPS, que trabajaba para un resort de Disney no pudo acceder a las instalaciones cuando se presentó a trabajar el martes 20 de mayo, dijo el trabajador, quien solicitó no ser identificado, indicó Bloomberg.

"Mientras resolvemos las complejidades de esta situación, hemos puesto a los empleados afectados en licencia con beneficios para asegurarnos de que no estén violando la ley", dijo Disney en un correo electrónico.

"Estamos comprometidos a proteger la salud, la seguridad y el bienestar de todos nuestros empleados y sus familias, y nuestros equipos de recursos humanos y legales ayudan a los empleados que pueden estar navegando por las cambiantes políticas de inmigración y cómo podrían afectarles a ellos o a sus familias", dijo la corporación multinacional de entretenimiento en su email.

Los derechos de los inmigrantes venezolanos se han convertido en un tema recurrente de la Corte Suprema, señala Bloomberg. La semana pasada los jueces prorrogaron una orden que impide a la administración federal utilizar una ley en tiempo de guerra para enviar a unos 176 presuntos pandilleros venezolanos a una prisión salvadoreña.

Noticia al Día/Información de Banca y Negocios