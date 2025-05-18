Sábado 23 de agosto de 2025
Internacionales

Doce muertos y 9 detenidos en operativo de seguridad en Michoacán, al suroeste de México

Doce personas murieron y nueve más fueron detenidas en un operativo de seguridad realizado por fuerzas federales en el estado…

Por Ernestina García

Doce muertos y 9 detenidos en operativo de seguridad en Michoacán, al suroeste de México
Foto detenidos CNN
Doce personas murieron y nueve más fueron detenidas en un operativo de seguridad realizado por fuerzas federales en el estado de Michoacán, al suroeste de México, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los hechos ocurrieron en el poblado de Huitzontla, al que autoridades acudieron tras recibir denuncias sobre delitos como homicidio, extorsión, secuestro y reclutamiento, dijo la SSPC en un comunicado.

Al lugar llegaron elementos de diversas corporaciones encabezados por la Secretaría de Marina (Semar), quienes fueron agredidos por hombres armados, de acuerdo con la SSPC.

Tras un enfrentamiento, 12 presuntos delincuentes murieron, nueve fueron arrestados y las autoridades decomisaron armas, agregó la institución.

El área de prensa de la SSPC dijo a CNN que estas personas son supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado una de las organizaciones criminales más violentas de México y cuyas operaciones se han extendido a otros países.

CNN busca saber si los detenidos ya cuentan con representación legal.

En su comunicado, la SSPC dijo también que en estos hechos resultaron heridos tres elementos de la Semar, sin detallar su estado de salud.

El operativo ocurre en medio de la estrategia del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para frenar a los grupos delictivos y mejorar las condiciones de seguridad en el país.

En abril, la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, correspondiente al primer trimestre del año, indicó que el 61,9 % de los ciudadanos se siente inseguro en el lugar donde vive. La cifra representó un ligero incremento en comparación con el último trimestre de 2024, cuando fue de 61,7%.

Noticia al Día/CNN

