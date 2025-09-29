Donald Trump anuncia arancel del 100 % a filmes extranjeros para impulsar el cine hecho en EEUU

Este lunes, 29 de septiembre, el presidente Donald Trump, anunció que impondrá un arancel del 100 por ciento, a las películas producidas en el extranjero para evitar que el "negocio cinematográfico" siga siendo "robado" por otros países y así impulsar la industria estadounidense del cine.

"Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado a Estados Unidos por otros países, como si le quitaran ‘un caramelo a un niño’. (…) Por lo tanto, para resolver este problema de larga data, que parece no tener fin, voy a imponer un arancel del 100 % a todas las películas que se hagan fuera de EE.UU.", escribió en su red Truth Social.

Noticia al Día con información de EFE