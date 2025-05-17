Donald Trump declara a Taylor Swift como su enemiga y dice que está “pasada de moda”

Entre sus tareas como presidente de Estados Unidos, Donald Trump se da momento para actualizar su feed de Truth Social (una red social parecida a Twitter) y recordarle al mundo que odia a Taylor Swift.

Así lo recalcó en un nuevo post este viernes 16 de mayo. “¿Alguien se ha dado cuenta de que, desde que dije ‘ODIO A TAYLOR SWIFT’, ya no está ‘de moda‘?”, publicó el mandatario de 78 años, a sus casi 10 millones de seguidores, sobre la cantante de 35.

La desazón de Trump hacia Swift tiene su origen en septiembre del año pasado, cuando la artista condenó el uso de imágenes generadas con inteligencia artificial para apoyar la campaña del gobernante. Además, manifestó su respaldo más bien a la demócrata Kamala Harris.

Trump reaccionó, declarando que Swift “tendrá que pagar muy caro” por su respaldo a los demócratas. Desde entonces Trump mantiene el rencor encendido por la intérprete de Shake it off. Se burló de la cantautora por haber acudido a al Super Bowl 2025, donde quedaron campeones los Eagles de Filadelfia al vencer a los Kansas City Chiefs, equipo en el que juega el novio de Taylor, Travis Kelce.

Noticia al Día / El Universo