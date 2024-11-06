Domingo 24 de agosto de 2025
Al Dia

Donald Trump gana el voto popular por primera vez: ¿cuál es la diferencia con el voto electoral?

"Vamos a sanar nuestro país". "Va a ser la época dorada de Estados Unidos". "Hemos hecho historia". Estas son solo…

Por María Briceño

Foto: agencia
"Vamos a sanar nuestro país". "Va a ser la época dorada de Estados Unidos". "Hemos hecho historia". Estas son solo algunas de las frases de un Donald Trump eufórico que ha salido a comparecer para valorar su victoria en las elecciones de EE. UU. El republicano vuelve a ganar unos comicios, después de perder la reelección hace cuatro años contra Joe Biden.

Lo cierto es que todas las encuestas hablaban de empate técnico; incluso se vislumbraba que el ganador de las elecciones podría no conocerse durante el día de hoy… pero si algo ha quedado claro con Donald Trump es que cuando se trata de vaticinios la tarea se vuelve harto complicada. Su resultado ha sido tan abultado que hasta ha ganado el voto popular, algo que no había conseguido hasta ahora.

Llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿cuál es la diferencia entre voto popular y voto electoral?

Uno de los aspectos más debatidos y, a veces, confusos de este sistema es la diferencia entre el voto popular y el voto electoral. Comprender estos conceptos es esencial para entender cómo se elige al presidente y por qué, en algunas ocasiones, un candidato que obtiene menos votos a nivel nacional puede, aun así, ganar la presidencia.

Voto popular

El voto popular es el total de votos que emiten los ciudadanos en las elecciones presidenciales. Representa la voluntad directa del pueblo, es decir, cada voto individual de los ciudadanos estadounidenses. Cuando se habla de que un candidato ganó el voto popular, significa que obtuvo más votos totales a nivel nacional en comparación con su oponente.

Sin embargo, a diferencia de algunos otros sistemas de elección directa, el voto popular en Estados Unidos no decide quién será el próximo presidente. El voto popular es importante, pero es solo un paso para determinar a quiénes se asignarán los votos en el Colegio Electoral de cada estado.

Voto electoral

El voto electoral es el que realmente determina al presidente de Estados Unidos. Para elegir al presidente, el país utiliza el Colegio Electoral, un sistema de delegados que representan a cada estado y que se encarga de emitir los votos que realmente deciden la elección.

Cada estado tiene un número específico de votos electorales, el cual se basa en el número de sus representantes en el Congreso: la suma de sus senadores (siempre dos por estado) y sus representantes en la Cámara de Representantes (que varían según la población del estado). En total, el Colegio Electoral cuenta con 538 votos.

Para ganar la presidencia, un candidato necesita la mayoría de estos votos electorales, es decir, al menos 270 votos electorales. Esto significa que, en realidad, el objetivo de un candidato presidencial es ganar el voto popular en la mayor cantidad posible de estados clave que sumen un total de 270 votos electorales o más.

Noticia al Día/Información de Onda Cero


Temas:

