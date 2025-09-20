Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

El Gobierno de Donald Trump solicitó este viernes 19 de septiembre, a la Corte Suprema que le permita aplicar una política que restringiría las designaciones de identidad de género en los pasaportes a “masculino” y “femenino” según el sexo asignado al nacer.

El presidente y el Departamento de Estado pretenden revocar una política introducida por la Administración Biden en 2021 que permitía a las personas transgéneros y no binarias seleccionar su identidad de género y elegir entre masculino, femenino o una “X” como alternativa para las personas trans, no binarias, intersexuales o de género no conforme. A principios de este año, un tribunal de primera instancia dictó una orden judicial que permitía que dicha política continuara.

La nueva política de Trump es “eminentemente legal”, afirmó el fiscal general D. John Sauer en la nueva presentación. “La Constitución no prohíbe al Gobierno definir la identidad de género en términos de la clasificación biológica de una persona”.

La orden judicial, según el escrito, “no tiene base legal ni lógica”.

Noticia al Día/Información de Telemundo