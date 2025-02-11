Dos aviones se estrellaron en un aeropuerto en Arizona: Hay un muerto y al menos tres heridos

Una persona falleció en un accidente aéreo ocurrido este lunes en una pista del aeropuerto de Scottsdale en Arizona, en Estados Unidos.

Según la Asociación Federal de Aviación, citada por medios estadounidenses, indicó que el hecho ocurrió por la tarde cuando un avión se salió de la pista y se estrelló contra otra aeronave.

”Un Learjet 35A se salió de la pista después de aterrizar y se estrelló contra un jet de negocios Gulfstream 200 en la rampa del Aeropuerto Municipal de Scottsdale en Arizona alrededor de las 2:45 pm hora local del lunes 10 de febrero. No sabemos cuántas personas estaban a bordo. La FAA está deteniendo temporalmente los vuelos al aeropuerto”, indicaron.

En la cuenta de X del aeropuerto se emitió un comunicado confirmando que ocurrió un accidente en la pista 21.

“El departamento de bomberos se encuentra en el lugar evaluando la situación. La pista del aeropuerto de Scottsdale se encuentra cerrada en estos momentos”, se lee en la publicación.

Además, se reportó que una persona quedó atrapada dentro de un avión mientras que los equipos de emergencia tratan de rescatarla, indicó Kris News. En tanto, otras tres personas que iban a bordo del avión fueron trasladadas a hospitales. Se aguarda el reporte del estado de salud.

#ULTIMAHORA | 🚨 Momento exacto en que un Learjet 35A choca contra un Gulfstream 200 en el aeropuerto de Scottsdale, Arizona.



⚠️ Saldo trágico: 1 persona fallecida y 3 heridas.



El accidente ha generado preocupaciones sobre la seguridad aeroportuaria, mientras las autoridades… pic.twitter.com/wEmuxF5cud — Quesdilla de Verdades Youtube (@QuesaVerdadess) February 11, 2025

