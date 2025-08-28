Jueves 28 de agosto de 2025
Internacionales

Dos detenidos por ataque a caravana de Milei: El mandatario contesta a las denuncias de corrupción contra su hermana

Milei responde a las acusaciones contra su hermana

Por Pasante1

Dos detenidos por ataque a caravana de Milei: El mandatario contesta a las denuncias de corrupción contra su hermana
Imagen: elDiario.es
El vocero presidencial de Argentina, Manuel Adorni, informó que dos personas fueron detenidas por el ataque que sufrió el mandatario de ese país, Javier Milei, y la comitiva que lo acompañaba durante un acto electoral en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora el miércoles.

"Ya se encuentran a disposición de la Justicia por atentar contra el presidente de la nación", dijo el portavoz durante su conferencia de prensa de este jueves, donde además señaló que el mandatario "se encuentra en excelente estado de salud y, pese al ataque recibido, se encuentra trabajando normalmente en la residencia (presidencial) de Olivos".

Mientras que el presidente de Argentina, Javier Milei se pronunció sobre el escándalo que afecta su gobierno.  

Milei, respondió este jueves 28 de agosto, a las denuncias de supuesta corrupción en contra de su hermana Karina Milei y las relacionó con los piedrazos que ambos recibieron en la víspera durante un acto político.

"Como todos saben, ayer en una actividad de campaña vivimos una situación aberrante: un grupejo violento irrumpió por la fuerza y empezó a arrojar piedras hacia nosotros, y como todos también saben, esto se dio en medio de un contexto de burdas operaciones difamadoras", expreso el jefe de Estado al mencionar del caso que estallo hace nueve días y que se ha convertido en la crisis más grave de sus 20 meses de gobierno.

La controversia inició con la expansión de audios en los que Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Espacial de Discapacidad (Andis), certifica que Karina Milei y su asesor, Eduardo “Lune” Menem, recaudaban sobornos del 3% al 8% a los mercados farmacéuticos privados a cambio de proveerles millonarios contratos de importe de medicamentos para establecimientos públicos.

El mandatario y su hermana se quedaron en silencio por una semana, mientras que el juez Sebastián Casanello inició una causa judicial y se difundieron más audios de Spagnuolo, quien hasta el momento de la denuncia era amigo personal y abogado de Milei.

"Cuando nos metimos en la política sabíamos que esto iba a ser difícil porque la casta está enquistada en el Estado hace décadas y van a hacer lo que sea por defender sus privilegios. Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y junto al círculo rojo se dedicarán a difamarnos", insistió el gobernante

"Cuando lanzamos nuestra campaña inventaron salvajadas de venta de candidaturas, que íbamos a habilitar la venta de órganos, que permitiríamos que los niños compraran armas por internet, y tantas aberraciones que dijeron, como el incesto, como la zoofilia. Se cansaron de decir todo tipo de barbaridades. La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y, tal como todas las anteriores, una nueva mentira", atribuyó.

Noticia al Dia/Diego Casanova (Pasante) Con información de RT en Español

