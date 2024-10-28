Dos muertos deja accidente de avioneta en Bahamas

Dos personas fallecieron al estrellarse una avioneta en la isla Ragged del archipiélago en Bahamas.

Los dos cuerpos carbonizados fueron hallado en la avioneta, según el comunicado de la Real Fuerza de la Policía de Bahamas.

Las autoridades comenzaron las investigaciones para identificar a las víctimas y las circunstancias que rodearon el siniestro.

El accidente ocurrió al este del aeropuerto de Duncan Town, donde se desplazó el personal de la Policía, de la Real Fuerza de Defensa de Bahamas y de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Los efectivos de seguridad y emergencias encontraron el bimotor envuelto en llamas, totalmente destruido y, en su interior, los dos cuerpos.

Noticia al Día / EFE