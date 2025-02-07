Dos muertos tras estrellarse una avioneta en concurrida avenida de São Paulo, Brasil

Dos personas resultaron muertas la mañana de este viernes, 7 de febrero luego de que una avioneta se desplomara sobre una ajetreada avenida de la ciudad brasileña de São Paulo, según confirmó el Cuerpo de Bomberos local.

Los fallecidos son el piloto de la aeronave y otra persona que viajaba con él, según declaró el capitán Ronaldo Melo a los medios de comunicación.

El accidente, además, dejó seis heridos leves, cinco de los cuales se encontraban en un parada de autobús, de acuerdo con Melo.

El sexto herido es un motociclista que circulaba por el lugar en el momento del impacto.

Los hechos

La avioneta despegó de un aeropuerto para aviones de pequeñas dimensiones pasadas las 7.00 (hora local) en dirección a la ciudad de Porto Alegre y a los pocos minutos cayó sobre un autobús público que se incendió.

El accidente provocó el cierre de la Avenida Marquês de São Vicente, una importante vía situada en la zona oeste de la mayor ciudad de Brasil y próxima a este aeropuerto.

La aeronave es un King Air bimotor con capacidad para ocho personas, de acuerdo con la cadena de televisión Globo.

El alcalde de São Paulo, Ricardo Nunes, lamentó el accidente y afirmó en redes sociales que había puesto a disposición todas las estructuras del Ayuntamiento para atender a las víctimas.

Lamento profundamente o acidente envolvendo a queda de uma aeronave de pequeno porte que atingiu um ônibus na avenida Marquês de São Vicente. Disponibilizamos todas as estruturas de atendimento para socorro às vitimas. Funcionários da Defesa Civil, SAMU, além de agentes de… — Ricardo Nunes (@ricardo_nunessp) February 7, 2025

Noticia al Día/Con información de EFE