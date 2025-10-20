Lunes 20 de octubre de 2025
Internacionales

Dos muertos tras salirse de la pista un avión de carga en Hong Kong

Las dos víctimas son un hombre de 30 años rescatado en el mar por buzos de rescate. La otra víctima, otro hombre de 41 años, pudo ser trasladado al hospital, pero murió tan solo media hora después

Por María Briceño

Dos muertos tras salirse de la pista un avión de carga en Hong Kong
Foto: agencia
Al menos dos personas han muerto en la madrugada de este lunes, 20 de octubre en el aeropuerto de Hong Kong después de que un avión de carga se saliera de la pista y chocara contra un vehículo patrulla en el que iban las víctimas. El avión terminó parcialmente sumergido en el mar y los cuatro tripulantes han resultado ilesos, según han informado fuentes policiales al diario ‘South China Morning Post’.

Man Ka-Chai, el jefe de investigación de la Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIA), se trataba de un Boeing 747-481 que estaba realizando el vuelo EK9788 de Emirates SkyCargo, operado por la compañía turca Air ACT Cargo. Ha asegurado que tenía permiso para aterrizar con total normalidad, pero que no emitió ninguna señal de emergencia tras abandonar la pista.

Desde la torre de control tampoco recibieron solicitud de asistencia cuando el avión se descontroló, según Ka-Chai, por lo que cuando se dieron cuenta de lo ocurrido, el aparato ya estaba medio sumergido en el mar. El avión no pudo frenar a tiempo y no pudo evitar el choque contra el coche patrulla. El avión había despegado del aeropuerto Al Maktoum en Dubái.

Las víctimas tenían más de 10 años de experiencia

Las dos víctimas son un hombre de 30 años rescatado en el mar por buzos de rescate. La otra víctima, otro hombre de 41 años, pudo ser trasladado al hospital, pero murió tan solo media hora después. Según el director de operaciones de la Autoridad Portuaria, Steven Yiu, tenían más de una década de experiencia en este oficio.

Asimismo, el coche estaba "dentro de la zona de patrulla autorizada" y las condiciones meteorológicas y de pista eran "óptimas" cuando se produjo el accidente. El portal Flightradat24, desde el que se puede ver en tiempo real el paso de los aviones, ha revelado que el aparato circulaba a una velocidad de 167 kilómetros por hora y a 91 kilómetros hora cuando cayó al mar.

La pista norte, por el momento, permanece cerrada, mientras la AAIA investiga lo sucedido. De momento, todas las hipótesis están abiertas, desde un fallo técnico, a un error humano o condición operacional imprevista.

Lee también: Identifican 55 víctimas de accidente aéreo en Washington

Noticia al Día/Con información de Onda Cero

Temas:

