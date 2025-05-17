Viernes 22 de agosto de 2025
Internacionales

Dos muertos y al menos tres heridos en tiroteo regitrado en gimnasio de Las Vegas

Un tiroteo dentro de un gimnasio de Las Vegas el viernes 16 de mayo por la tarde, dejó dos personas…

Por Ernestina García

Dos muertos y al menos tres heridos en tiroteo regitrado en gimnasio de Las Vegas
Foto: Dos muertos y al menos tres heridos en tiroteo regitrado en gimnasio de Las Vegas
Un tiroteo dentro de un gimnasio de Las Vegas el viernes 16 de mayo por la tarde, dejó dos personas muertas, incluido el sospechoso, y al menos otras tres heridas, dijo la policía.

Una persona murió en el Las Vegas Athletic Club, en el lado oeste de la ciudad, cuando se produjeron disparos, dijo el subsheriff de la Policía Metropolitana de Las Vegas, Andrew Walsh.

Los agentes dispararon al sospechoso, que portaba una pistola, tras salir corriendo por la puerta, según informó el departamento de policía en un comunicado. Su muerte fue confirmada en un hospital local, según informó la policía en redes sociales.

La policía dijo que tres personas heridas fueron trasladadas a hospitales locales, una de ellas en estado crítico.

Walsh dijo que ya no había una amenaza para el público. Las autoridades explicaron que todavía estaban investigando el motivo.

“Dijeron: ‘Salgan, salgan, salgan’”, declaró a KLAS-TV Claudio Vigani, un testigo que estaba en el gimnasio cuando comenzó el tiroteo. “Entonces vi al muerto junto a la máquina”.

Gary Steward, quien se dirigía al gimnasio con otra persona, declaró al Las Vegas Review-Journal que una parada en una tienda de nutrición les salvó la vida. Dijo que si no se hubieran detenido, habrían estado en la recepción por donde entró el tirador. Vieron cristales rotos mientras caminaban hacia el gimnasio y corrieron de vuelta al estacionamiento.

"Es una sensación extraña ahora mismo", dijo Steward. "Es extraño. ¿Quién dispara en un gimnasio?"

Las llamadas al club deportivo y a su oficina corporativa no obtuvieron respuesta.

Noticia al Día/AP

