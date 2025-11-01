Drones ucranianos causan daños en infraestructuras energéticas rusas

Este viernes 31 de octubre, drones ucranianos llevaron a cabo ataques contra instalaciones energéticas en las regiones rusas de Oriol, Vladimir y Yaroslavl, afectando el suministro de electricidad y calefacción a parte de la población, según reportes de los gobernadores locales.

El gobernador de Oriol, Andrei Klichkov, informó a través de Telegram que las unidades de defensa antiaérea lograron repeler el ataque, aunque fragmentos de un dron derribado cayeron sobre una central termoeléctrica, causando daños al equipo de suministro eléctrico.

Afortunadamente, no se registraron incendios ni víctimas, y el suministro eléctrico fue restablecido casi por completo mediante conexiones de reserva, mientras se llevan a cabo reparaciones.

Por su parte, Alexandr Avdeev, gobernador de Vladimir, mencionó que se produjeron ataques cerca de la ciudad, aunque no proporcionó más detalles. Mijail Yevrayev, gobernador de Yaroslavl, confirmó el ataque en la capital regional y anunció el cierre temporal de dos guarderías en el distrito Frunzenski debido a la caída de restos de drones.

El Ministerio de Defensa ruso reportó que, durante la noche del jueves al viernes, se derribaron 130 drones de ala fija en catorce regiones del país, incluyendo uno cerca de Moscú.

La Marina ucraniana también comunicó que lanzaron misiles de crucero Neptuno contra una central térmica y una subestación eléctrica en la región de Oriol, describiendo el ataque como un "duro golpe a la logística" rusa, dado que estas infraestructuras son clave para el suministro energético a la industria militar en la zona.

Este intercambio de ataques entre Rusia y Ucrania se ha vuelto habitual, con ambos países dirigiendo sus ofensivas principalmente hacia infraestructuras energéticas y objetivos militares en sus respectivas retaguardias.

