Viernes 31 de octubre de 2025
Internacionales

Drones ucranianos causan daños en infraestructuras energéticas rusas

El gobernador de Oriol, Andrei Klichkov, informó a través de Telegram que las unidades de defensa antiaérea lograron repeler el ataque, aunque fragmentos de un dron derribado cayeron sobre una central termoeléctrica, causando daños al equipo de suministro eléctrico

Por Christian Coronel

Drones ucranianos causan daños en infraestructuras energéticas rusas
Este viernes 31 de octubre, drones ucranianos llevaron a cabo ataques contra instalaciones energéticas en las regiones rusas de Oriol, Vladimir y Yaroslavl, afectando el suministro de electricidad y calefacción a parte de la población, según reportes de los gobernadores locales.

El gobernador de Oriol, Andrei Klichkov, informó a través de Telegram que las unidades de defensa antiaérea lograron repeler el ataque, aunque fragmentos de un dron derribado cayeron sobre una central termoeléctrica, causando daños al equipo de suministro eléctrico.

Afortunadamente, no se registraron incendios ni víctimas, y el suministro eléctrico fue restablecido casi por completo mediante conexiones de reserva, mientras se llevan a cabo reparaciones.

Por su parte, Alexandr Avdeev, gobernador de Vladimir, mencionó que se produjeron ataques cerca de la ciudad, aunque no proporcionó más detalles. Mijail Yevrayev, gobernador de Yaroslavl, confirmó el ataque en la capital regional y anunció el cierre temporal de dos guarderías en el distrito Frunzenski debido a la caída de restos de drones.

El Ministerio de Defensa ruso reportó que, durante la noche del jueves al viernes, se derribaron 130 drones de ala fija en catorce regiones del país, incluyendo uno cerca de Moscú.

La Marina ucraniana también comunicó que lanzaron misiles de crucero Neptuno contra una central térmica y una subestación eléctrica en la región de Oriol, describiendo el ataque como un "duro golpe a la logística" rusa, dado que estas infraestructuras son clave para el suministro energético a la industria militar en la zona.

Este intercambio de ataques entre Rusia y Ucrania se ha vuelto habitual, con ambos países dirigiendo sus ofensivas principalmente hacia infraestructuras energéticas y objetivos militares en sus respectivas retaguardias.

Noticia al Día

Temas:

Última Hora

Lo más visto

Noticias Relacionadas

Viral

¡Igualito! Disfrazan a niño de Donald Trump en pleno Halloween

Su atuendo no solo fue divertido, sino que también generó risas y comentarios entre los vecinos, quienes no pudieron evitar sacar sus teléfonos para capturar el momento
Internacionales

La CPI confirma la detención de Rodrigo Duterte

En un comunicado, la Fiscalía calificó como “razonable y correcta” la decisión que confirmó la detención de Duterte. Afirmaron que la defensa del exmandatario se fundamenta en un “mero desacuerdo”
Al Dia

Melissa se debilita tras dejar un saldo de 50 muertos en el Caribe

Aunque el huracán se aleja de la costa, se advirtió que las marejadas generadas por Melissa seguirán afectando durante dos días a la costa noreste de Estados Unidos, así como a Canadá, las Bahamas, las Bermudas y las Islas Turcas y Caicos
Al Dia

Los tratos inhumanos contra los niños detenidos por el ICE

Univision Noticias revisó cerca de 60 testimonios reunidos por organizaciones civiles que sustentan la defensa judicial del Acuerdo Flores, que desde 1997 fija estándares mínimos para el trato de menores bajo custodia del gobierno, incluyendo acceso a educación, recreación, alimentación y límites al tiempo de detención

