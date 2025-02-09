Ecuador concluye la jornada de las elecciones generales con más del 83 % de participación

La jornada electoral de las elecciones generales de este domingo en Ecuador terminó con una participación estimada de más del 83 %, según informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, en un nuevo reporte.

En su tercer informe de la jornada, Atamaint aseveró que el proceso se desarrolló con total normalidad y que proyecta una participación del 83,38 % sobre la base de la información recopilada media hora antes de que cierren los recintos electorales.

Apuntó que con ese porcentaje se mantiene el histórico de quienes han ejercido el voto en Ecuador, país donde es obligatorio el sufragio para los ecuatorianos de entre 18 y 65 años.

Esthela Acero, consejera del CNE, precisó que en los centros de digitalización de actas están presentes delegados de los grupos políticos y observadores electorales.

Los primeros datos que procesará el CNE serán los relacionados con la candidatura presidencial, en la que se inscribieron 16 postulantes, entre ellos el jefe de Estado y candidato a la reelección, Daniel Noboa.

Más de 13,7 millones de electores estaban llamados este domingo a las urnas para renovar a sus autoridades nacionales para el periodo 2025-2029, entre ellos a quienes ocuparán la Presidencia y Vicepresidencia para el periodo 2025-2029, a los 151 integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento) y a cinco representantes para el Parlamento Andino.

El próximo 13 de abril habrá una segunda vuelta entre los dos candidatos presidenciales más votados, si este domingo ningún contendiente logra la mitad más uno de los votos válidos o, en otro escenario válido, al menos el 40 % de los votos y una ventaja mínima de diez puntos porcentuales sobre el resto.

Noticia al Día / EFE