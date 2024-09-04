Ecuador pide al Consejo de Seguridad de la ONU evaluar la situación de Venezuela

El Gobierno de Ecuador anunció este martes que pedirá al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas evaluar la situación de Venezuela en su próxima sesión, “ante el incremento de las tensiones, que podría convertirse en una amenaza directa a la estabilidad regional y la seguridad internacional”.

En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Ejecutivo ecuatoriano señaló que el Consejo de Seguridad de la ONU podrá recibir en una sesión de consultas programada para este jueves “información sobre la evolución de la crisis y cumplir su función de prevención de conflictos”.

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, afirmó en un mensaje publicado en redes sociales que, “sin duda alguna, la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas debe ser escuchada y respetada, eso es democracia”.

Sommerfeld publicó ese mensaje desde Israel, donde este martes inició una visita con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales, la cooperación y la ayuda mutua, para lo que mantendrá reuniones con altas autoridades, encuentros académicos y acercamientos con empresarios.

Más temprano, en otro comunicado, el Gobierno de Ecuador rechazó “enérgicamente” la orden de detención dictada por la fiscalía, el opositor Edmundo González Urrutia, quien fuera el candidato presidencial en las elecciones del 28 de julio.

La Administración del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, consideró que “los supuestos delitos que se le imputan al señor González Urrutia muestran claramente la persecución política, el irrespeto a la separación de poderes y de las garantías del debido proceso”.

“Ecuador condena la deplorable decisión de la Fiscalía venezolana y se une a la comunidad internacional en el llamado a las autoridades venezolanas a garantizar la seguridad, la libertad y la vida de Edmundo González Urrutia”, concluyó la Cancillería ecuatoriana.

Noticia al Día/Información de EFE