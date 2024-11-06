Edmundo González felicita a Trump por su triunfo

El opositor Edmundo González Urrutia felicitó este miércoles a Donald Trump "por su triunfo en una jornada democrática, en la que el pueblo estadounidense ha expresado su voluntad soberana".

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, se proclamó este miércoles ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos con un total por el momento de 277 votos electorales frente a los 224 de su rival, la demócrata Kamala Harris, según las proyecciones de los principales medios del país.

"El pueblo estadounidense ha expresado su voluntad soberana, reafirmando el valor de las instituciones, el espíritu democrático y la fortaleza de la alternancia que refuerza la confianza en las instituciones electorales y políticas de las democracias representativas", añadió Urrutia en su mensaje.

Felicito al Presidente Electo de los Estados Unidos, Donald J. Trump, @realDonaldTrump, por su triunfo en esta jornada democrática.



