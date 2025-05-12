EEUU actualiza alerta de viaje a Venezuela y pide a sus ciudadanos no viajar al país

Estados Unidos pidió a sus ciudadanos no viajar a Venezuela debido al “riesgo que corren de ser detenidos”, así actualizó una alerta el Departamento de Estado de Estados Unidos.

“No viaje ni permanezca en Venezuela debido al alto riesgo de detención injusta. Se recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Venezuela que salgan del país de inmediato”, se lee en la alerta emitida por el gobierno estadounidense.

En marzo de 2019, Estados Unidos retiró al personal de su Embajada en Caracas.

Sin representación consular, los estadounidenses estarían expuestos a más peligros.

“El gobierno de EE. UU. no tiene la capacidad de brindar servicios de emergencia ni asistencia consular a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela. Cualquier persona con ciudadanía estadounidense o cualquier otro estatus de residencia estadounidense en Venezuela debe abandonar el país de inmediato, incluyendo quienes viajen con pasaportes venezolanos o extranjeros. No viaje a Venezuela por ningún motivo”, dice la alerta.

Noticia al Día/Información de El Tiempo