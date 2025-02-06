EEUU anunciará la confiscación formal de un avión de la vicepresidenta de Venezuela, según Bloomberg

Se espera que el secretario de Estado Marco Rubio anuncie la incautación tan pronto como esta semana, dijeron personas familiarizadas con la situación, que solicitaron el anonimato para discutir asuntos delicados.

El avión utilizado por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez fue retenido inicialmente por las autoridades dominicanas el año pasado, cuando Joe Biden todavía estaba en la Casa Blanca, pero el proceso para que Estados Unidos lo confiscara por aparentes violaciones de las sanciones se completó recientemente después de que Donald Trump asumiera el cargo, dijeron las personas. Rodríguez no estaba en el avión en ese momento.

La incautación pone de relieve las visiones opuestas sobre Venezuela dentro del gobierno de Trump, con algunos funcionarios buscando la ayuda del presidente Nicolás Maduro en cuestiones de inmigración, mientras que Rubio y otros favorecen un enfoque de línea dura hacia el líder al que Estados Unidos acusó de robar una elección en julio pasado.

La semana pasada, el enviado especial Richard Grenell logró la liberación de seis ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, junto con el compromiso de Maduro de aceptar vuelos de deportación desde Estados Unidos. Fue una victoria temprana para el gobierno, dados sus esfuerzos por aumentar las deportaciones y la negativa anterior de Maduro a recibir dichos vuelos.

Pero Rubio, un exsenador de Florida que visitará República Dominicana como parte de un viaje por América Latina esta semana, ha impulsado un regreso a la estrategia más agresiva que Trump ejerció durante su presidencia anterior, cuando impuso fuertes sanciones a Venezuela y buscó derrocar a Maduro reconociendo al exlíder de la oposición Juan Guaidó como el líder legítimo del país.

La operación para confiscar el avión de Rodríguez fue coordinada entre el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el gobierno de República Dominicana, según las personas familiarizadas con el asunto.

El Ministerio de Información de Venezuela, el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La administración Biden confiscó otro avión venezolano utilizado por Maduro el año pasado después de concluir que había sido comprado y operado en violación de las sanciones a la nación sudamericana. Ese avión también fue retenido inicialmente en República Dominicana. En ese momento, el gobierno de Maduro dijo que consideraba la incautación «ilegal».

El primer vuelo con deportados de Estados Unidos aún no ha llegado a Venezuela y no está claro si el anuncio de la incautación afectaría el acuerdo. Los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela todavía están trabajando en los detalles logísticos de los vuelos, según personas familiarizadas con la situación.

Biden declaró al candidato opositor Edmundo González como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela después de la votación del 28 de julio, y Trump se refirió a él como el presidente electo del país antes de asumir el cargo el mes pasado. González asistió a la toma de posesión de Trump en Washington, pero aún no se ha reunido con el presidente ni con Rubio.

