EEUU bombardea el aeropuerto internacional de Yemen

Las fuerzas estadounidenses lanzaron tres ataques aéreos este sábado contra el Aeropuerto Internacional de Hodeida, en Yemen, según informa Al Masirah.

Otros medios árabes reportan que los ataques tuvieron como objetivo arsenales y plataformas de misiles y drones pertenecientes a los hutíes. Como resultado de la ofensiva, el comandante hutí de las Fuerzas de Defensa Naval y Costera, Mansour Al-Saadi, y otros siete integrantes del movimiento resultaron heridos, según la prensa local.

UPDATE: Renewed U.S airstrikes target the Hodeidah Airport for the sixth time, according to Houthi-run Al-Masirah TV. Nine consecutive days of U.S. strikes on Houthi targets throughout Yemen. https://t.co/zX6cYw7U0gpic.twitter.com/rcMiN05SJN

— Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) March 22, 2025

El miércoles, EE.UU. perpetró ataques contra varias ciudades yemeníes, incluyendo Saná, Saada y As Sawadiyah. Esto, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, arremetiera contra los hutíes prometiendo que serán "completamente aniquilados". "Se ha infligido un daño tremendo a los bárbaros hutíes, y observen cómo empeorará progresivamente. Ni siquiera es una lucha justa, y nunca lo será. ¡Serán completamente aniquilados!", escribió en Truth Social ese mismo día.

El movimiento yemení, por su parte, ha intensificado sus ataques contra objetivos estadounidenses, incluyendo varios buques de guerra del grupo de combate del portaviones USS Harry Truman. Además, en los últimos días, han lanzado varias ofensivas contra el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, el principal de Israel, advirtiendo que este se ha vuelto inseguro para el tráfico aéreo y "lo seguirá siendo hasta que cese la agresión contra Gaza".

Noticia al Día / RT