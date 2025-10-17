Viernes 17 de octubre de 2025
Al Dia

EEUU custodia a dos sobrevivientes de su último ataque en el Caribe

Las dos personas, rescatadas en helicóptero y ahora bajo custodia en un barco, estaban en un buque semisumergible cuando ocurrió el ataque, detalló ABC.

Por María Briceño

EEUU custodia a dos sobrevivientes de su último ataque en el Caribe
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Las Fuerzas Armadas estadounidenses mantienen detenidos en uno de sus barcos este viernes, 17 de octubre a dos supervivientes del bombardeo que hubo el jueves a una embarcación en el Caribe, la primera vez que sobreviven personas desde que comenzaron estos ataques, según reportaron CNN y ABC con base en fuentes anónimas.

Las autoridades estadounidenses están dando tratamiento a estas personas, reportó el Wall Street Journal, también con base en fuentes, mientras que Fox News informó de la supervivencia de "dos o tres" personas tras el ataque, que Trump no anunció en sus redes sociales como hizo con los demás.

Las dos personas, rescatadas en helicóptero y ahora bajo custodia en un barco, estaban en un buque semisumergible cuando ocurrió el ataque, detalló ABC.

Este hecho trasciende tras la denuncia de la organización ‘Pescadores y amigos del mar’, de Trinidad y Tobago, que aseguró el jueves que dos trinitenses estaban entre los seis muertos en el ataque aéreo militar estadounidense a principios de esta semana contra una embarcación en aguas internacionales cerca de Venezuela.

Lee también: Trump anuncia ataque a otra lancha en el Caribe

Noticia al Día/Información de EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

Gustavo Sarmiento necesita apoyo para costear su tratamiento contra el Cáncer

Gustavo Sarmiento necesita apoyo para costear su tratamiento contra el Cáncer

La C1 está quedando como una “Pepa”: Le están

La C1 está quedando como una “Pepa”: Le están "echando" 26 kilómetros de asfaltado

Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto

Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto

Andrés Giménez lidera triunfo de Azulejos que emparejan la Serie de Campeonato ante Marineros

Andrés Giménez lidera triunfo de Azulejos que emparejan la Serie de Campeonato ante Marineros

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados

Tigres ruge de nuevo ante Cardenales y asalta la punta en la LVBP

Tigres ruge de nuevo ante Cardenales y asalta la punta en la LVBP

Se cumplen más de 100 años de la magia Disney

Se cumplen más de 100 años de la magia Disney

Padre de la cantante colombiana Greeicy Rendón quedó detenido e imputado por secuestro y tortura

Padre de la cantante colombiana Greeicy Rendón quedó detenido e imputado por secuestro y tortura

Dodgers quedan a un paso de llegar a la Serie Mundial

Dodgers quedan a un paso de llegar a la Serie Mundial

Caribes sorprende a Magallanes en Valencia

Caribes sorprende a Magallanes en Valencia

Juandefer lanza su nuevo tema promocional

Juandefer lanza su nuevo tema promocional "ONCE"

Bravos derrota 6-2 a Leones en el estreno de ambos equipos en la LVBP

Bravos derrota 6-2 a Leones en el estreno de ambos equipos en la LVBP

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Ya fueron instaladas las imágenes oficiales de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en el Vaticano

Ya fueron instaladas las imágenes oficiales de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en el Vaticano

Zulia inicia temporada de exportación de Cangrejo azul con estrictas medidas de seguridad

Zulia inicia temporada de exportación de Cangrejo azul con estrictas medidas de seguridad

Renunció el Jefe del Comando Sur, quien supervisaba bombardeos a lanchas en el Caribe

Renunció el Jefe del Comando Sur, quien supervisaba bombardeos a lanchas en el Caribe

Pronostican lluvias dispersas en Zulia y otras zonas del país este viernes 17-Oct

Pronostican lluvias dispersas en Zulia y otras zonas del país este viernes 17-Oct

"Una vaina bien": Así suena lo nuevo de Silvestre Dangond y Sebastián Yatra

Noticias Relacionadas

Internacionales

EEUU custodia a dos sobrevivientes de su último ataque en el Caribe

Las dos personas, rescatadas en helicóptero y ahora bajo custodia en un barco, estaban en un buque semisumergible cuando ocurrió el ataque, detalló ABC.
Canonización

Monseñor Ortega presidirá misa en Estadio Monumental por canonización de JGH

Durante las actividades se entregará la reliquia de la Madre Carmen para que la lleven a todas las catedrales y diócesis
Al Dia

Águilas y Tiburones se enfrentan este viernes en Maracaibo por el segundo juego de serie

Rapaces y salados se miden nuevamente en territorio zuliano
Canonización

La oración de los devotos para José Gregorio Hernández

Entre las múltiples formas de rezar al santo y pedirle favores como trabajos, amor, o la cura de enfermedades encontramos la más popular para aquellos que ruegan que Hernández sea convertido en santo.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025