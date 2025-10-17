EEUU custodia a dos sobrevivientes de su último ataque en el Caribe

Las Fuerzas Armadas estadounidenses mantienen detenidos en uno de sus barcos este viernes, 17 de octubre a dos supervivientes del bombardeo que hubo el jueves a una embarcación en el Caribe, la primera vez que sobreviven personas desde que comenzaron estos ataques, según reportaron CNN y ABC con base en fuentes anónimas.

Las autoridades estadounidenses están dando tratamiento a estas personas, reportó el Wall Street Journal, también con base en fuentes, mientras que Fox News informó de la supervivencia de "dos o tres" personas tras el ataque, que Trump no anunció en sus redes sociales como hizo con los demás.

Las dos personas, rescatadas en helicóptero y ahora bajo custodia en un barco, estaban en un buque semisumergible cuando ocurrió el ataque, detalló ABC.

Este hecho trasciende tras la denuncia de la organización ‘Pescadores y amigos del mar’, de Trinidad y Tobago, que aseguró el jueves que dos trinitenses estaban entre los seis muertos en el ataque aéreo militar estadounidense a principios de esta semana contra una embarcación en aguas internacionales cerca de Venezuela.

Lee también: Trump anuncia ataque a otra lancha en el Caribe

Noticia al Día/Información de EFE