Jueves 04 de septiembre de 2025
Al Dia

EEUU declara a bandas criminales ecuatorianas Los Lobos y Los Choneros como terroristas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este jueves en Quito que su país designó a las…

Por María Briceño

Foto: agencia
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este jueves en Quito que su país designó a las bandas criminales ecuatorianas Los Lobos y Los Choneros como grupos terroristas, en línea con la ofensiva que Washington encabeza contra el crimen organizado en Latinoamérica.

Se trata de las dos bandas criminales más grandes y poderosas de Ecuador, a las que el Gobierno del presidente Daniel Noboa, con el que Rubio se reunió en la capital ecuatoriana, ya declaró como terroristas a inicios de 2024 junto a otros grupos causantes de una escalada de violencia sin precedentes en el país andino.

"Hoy vamos a designar a Los Lobos y a los Choneros como organizaciones terroristas", anunció Rubio durante una rueda de prensa con la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, tras una reunión con Noboa en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo ecuatoriano.

"Son narcoterroristas", insistió Rubio, que recordó que en Ecuador estos grupos no solo se dedican al narcotráfico, sino también a la minería ilegal.

El máximo representante de la diplomacia estadounidense, añadió que Washington está considerando la designación de otros grupos ecuatorianos como organizaciones terroristas, afirmó que la nueva denominación que EE.UU. otorga desde hoy a Los Lobos y Los Choneros permitirá al Gobierno de Donald Trump atajar las redes que financian a ambos grupos a través del sistema bancario, algo que dijo que ya se ha implementado con éxito contra bandas haitianas.

"Operaciones potencialmente letales"

Rubio también destacó que la nueva designación permitirá compartir inteligencia a nivel bilateral "que puede utilizarse en operaciones potencialmente letales" por parte del "país anfitrión" contra estas dos organizaciones, a las que Washington considera que tienen vínculos transnacionales con los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

El secretario de Estado anunció a su vez que Washington proveerá fondos por valor de 13,5 millones de dólares para ayudar al Gobierno de Ecuador en la lucha contra el crimen organizado.

También apuntó a que se ha aprobado otra partida de seis millones de dólares para la adquisición de drones de última generación para la Fuerza Naval ecuatoriana.

Rubio destacó además la importancia de que las fuerzas de seguridad de ambos países realicen entrenamientos conjuntos contra bandas criminales para "enfrentar una amenaza que tenemos en común".

