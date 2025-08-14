EEUU despliega fuerzas militares en el Caribe

Este jueves 14 de agosto, Estados Unidos, ha ordenado el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del mar Caribe, para hacer frente a las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, según Reuters.

De acuerdo a Reuters, el Pentágono recibió órdenes de preparar distintas opciones operativas en la región. El despliegue forma parte del enfoque del presidente Donald Trump para fortalecer la seguridad fronteriza y frenar el flujo de drogas y migración irregular. En las semanas recientes, ya se habían desplegado al menos dos buques de guerra para reforzar el control antinarcóticos y fronterizo.

La acción está dirigida a contrarrestar grupos como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua, designados recientemente como organizaciones terroristas por Washington, resalta la agencia.

Noticia al Día/Información de Reuters