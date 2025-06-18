EEUU exige una “rendición incondicional” mientras se siguen reportando explosiones de misiles

Mientras se reportan explosiones de misiles iraníes entrantes sobre Tel Aviv y después de seis días intercambiando ataques, el presidente de EE.UU., Donald Trump, exigió una “rendición incondicional” por parte de Irán, durante una reunión con su equipo de seguridad nacional, según la Casa Blanca.

Antes de la reunión habló con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, según una fuente israelí familiarizada con el asunto.

Dos funcionarios estadounidenses dijeron a CNN que Trump está considerando la idea de utilizar recursos militares estadounidenses para atacar instalaciones nucleares iraníes.

Un alto funcionario israelí dijo a CNN que Israel espera saber si Trump ayudará a terminar el trabajo de destruir el programa nuclear de Irán.



Después de una semana de ataques con civiles en zonas de conflicto, enfrentando oleadas de agresiones el ministro de Defensa de Israel dijo que el país planea atacar “objetivos muy significativos en Teherán”.

se reportaron explosiones de misiles iraníes entrantes sobre Tel Aviv.

CNN/Fotos: Cortesía