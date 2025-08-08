Viernes 08 de agosto de 2025
Al Dia

EEUU fortalece su presencia en el Cáucaso con acuerdo sobre corredor entre Azerbaiyán y Armenia

La cooperación con EEUU en este corredor durará 99 años

Por Andrea Guerrero

EEUU fortalece su presencia en el Cáucaso con acuerdo sobre corredor entre Azerbaiyán y Armenia
Foto: RT
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Armenia, Azerbaiyán y EEUU firmaron este viernes un documento que proporciona a Washington derechos especiales de desarrollo exclusivo sobre ese corredor de transporte clave que conecta el territorio principal azerbaiyano con el enclave de Najicheván a través de Armenia, y que da a Azerbaiyán acceso a Turquía por carretera.

El corredor de Zanguezur, que conecta Azerbaiyán con el enclave de Najicheván, será transferido al control estadounidense y pasará a llamarse la Ruta de Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional. La cooperación con EEUU en este corredor durará 99 años, anunció este viernes Donald Trump en una reunión con los líderes de Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca.

"La Ruta de Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional es una zona de tránsito especial que permitirá a Azerbaiyán tener pleno acceso a su territorio de Najicheván. Respetando plenamente la soberanía de Armenia. Así que podrán vivir y trabajar juntos. Es asombroso", aseveró el presidente estadounidense, destacando que Armenia cerró una asociación exclusiva con Estados Unidos para desarrollar este corredor.

El jefe de la Casa Blanca indicó que compañías estadounidenses realizarán "un importante desarrollo de infraestructura" en el corredor. "Están muy ansiosos por entrar en estos dos países. Y van a gastar mucho dinero, mucho dinero, lo que beneficiará económicamente a nuestras tres naciones", precisó Trump, agregando que "es una noticia increíblemente positiva para el futuro de toda la región".

"Capítulo de paz"

Por su parte, el presidente azerbaiyano, Ilham Alíyev, agradeció a Trump por sus esfuerzos para poner fin al conflicto entre Bakú y Ereván. El mandatario indicó que la Ruta Trump "creará nuevas líneas de conectividad, levantará los muros y creará oportunidades de conectividad para muchos países, con inversiones, prosperidad y estabilidad, como Azerbaiyán y Armenia".

El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, aplaudió la Ruta Trump e indicó que gracias a la firma del documento los dos países "abren un capítulo de paz, prosperidad, seguridad y cooperación económica en el Cáucaso Sur". "Permítanme destacar el acuerdo para la apertura de las comunicaciones de transporte en la región, basado en los principios de soberanía, control, integridad y jurisdicción", sostuvo.

Pashinián aseguró que el proyecto del corredor "desbloqueará toda la región y abrirá oportunidades económicas estratégicas que generarán beneficios a largo plazo" y "promoverá la inversión en infraestructura, mejorará la conectividad regional y fortalecerá el liderazgo estadounidense como defensor de la resolución de conflictos".

Franja clave

  • El corredor que conecta las dos partes de Azerbaiyán atraviesa la región de Syunik, en el sur de Armenia, y se denomina corredor de Zangezur. Según los proyectos de Baku, esta ruta logística debe discurrir desde la ciudad de Najicheván hasta la ciudad de Zangelán y pasa justo al lado de la frontera con Irán. La longitud de la ruta es de 40 km.
  • Su trayecto es esencial en la ruta internacional que conecta China y Europa a través de Asia Central y Turquía.
  • La construcción de infraestructura, en particular ferroviaria, y la propia creación del corredor, beneficiarán principalmente a Azerbaiyán, que obtendrá acceso directo a Najicheván y verá facilitado su comercio con Turquía, mientras que este último país consolidará su papel como centro de tránsito entre Europa y Asia.
  • La entrega de esta ruta al control de EEUU socavará los intereses de Rusia, Irán y China, que controlan hoy los pasos de tránsito en la región.

Noticia al Día / RT

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Maduro extiende por 60 días el Decreto de Emergencia Económica

Maduro extiende por 60 días el Decreto de Emergencia Económica

Nota de Condolencia Grupo Cobeca: Beatriz Belloso

Nota de Condolencia Grupo Cobeca: Beatriz Belloso

Lamine Yamal y Robert Lewandowski sancionados por incumplir protocolo antidopaje

Lamine Yamal y Robert Lewandowski sancionados por incumplir protocolo antidopaje

La Vinotinto femenina escala dos posiciones en el ranking Fifa

La Vinotinto femenina escala dos posiciones en el ranking Fifa

Incendios fuera de control devoran California

Incendios fuera de control devoran California

Juegos Panamericanos de Lima 2027 incluirá dos nuevas disciplinas

Juegos Panamericanos de Lima 2027 incluirá dos nuevas disciplinas

A 37 años de la partida de Don Ramón

A 37 años de la partida de Don Ramón

Instalan 100 % de las luminarias de la Vereda del Lago

Instalan 100 % de las luminarias de la Vereda del Lago

Asesinada a puñaladas por una deuda de 10 dólares

Asesinada a puñaladas por una deuda de 10 dólares

Cristiano Ronaldo anotó hat trick en triunfo de Al-Nassr ante Rio Ave

Cristiano Ronaldo anotó hat trick en triunfo de Al-Nassr ante Rio Ave

Un herido y graves daños por explosión eléctrica e incendio en Bello Monte

Un herido y graves daños por explosión eléctrica e incendio en Bello Monte

Detenida e imputada por el MP mujer que asesinó a tres adultos mayores junto a su pareja para robarlos

Detenida e imputada por el MP mujer que asesinó a tres adultos mayores junto a su pareja para robarlos

La PlayStation 5 alcanza nuevos horizontes en ventas

La PlayStation 5 alcanza nuevos horizontes en ventas

Íñigo Martínez se une a las filas del Al- Nassr

Íñigo Martínez se une a las filas del Al- Nassr

Venezuela noqueó a República Checa y alcanza su segundo triunfo en los Juegos Mundiales

Venezuela noqueó a República Checa y alcanza su segundo triunfo en los Juegos Mundiales

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Jessy Gascón es la nueva Presidenta de la Cámara Municipal de Maracaibo

Jessy Gascón es la nueva Presidenta de la Cámara Municipal de Maracaibo

Noticias Relacionadas

Internacionales

EEUU fortalece su presencia en el Cáucaso con acuerdo sobre corredor entre Azerbaiyán y Armenia

La cooperación con EEUU en este corredor durará 99 años
Ciencia

Fallece Jim Lovell, ícono de la NASA y protagonista de la misión Apolo 13

El administrador interino de la NASA, Sean Duffy, confirmó la noticia a través de un emotivo comunicado donde rindió homenaje a quien definió como un símbolo de valor, inteligencia y liderazgo
Zulia

Galerías Mall abarrotada, a la espera de la reinauguración de su pista de hielo

Después de 12 años la pista de hielo vuelve a funcionar
Al Dia

Jeffren Suárez: “No me arrepiento de haber rechazado a Venezuela”

El futbolista indicó que en su momento lo llamaron para formar parte de las categorías juveniles

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025