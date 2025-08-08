EEUU fortalece su presencia en el Cáucaso con acuerdo sobre corredor entre Azerbaiyán y Armenia

Armenia, Azerbaiyán y EEUU firmaron este viernes un documento que proporciona a Washington derechos especiales de desarrollo exclusivo sobre ese corredor de transporte clave que conecta el territorio principal azerbaiyano con el enclave de Najicheván a través de Armenia, y que da a Azerbaiyán acceso a Turquía por carretera.

El corredor de Zanguezur, que conecta Azerbaiyán con el enclave de Najicheván, será transferido al control estadounidense y pasará a llamarse la Ruta de Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional. La cooperación con EEUU en este corredor durará 99 años, anunció este viernes Donald Trump en una reunión con los líderes de Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca.

"La Ruta de Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional es una zona de tránsito especial que permitirá a Azerbaiyán tener pleno acceso a su territorio de Najicheván. Respetando plenamente la soberanía de Armenia. Así que podrán vivir y trabajar juntos. Es asombroso", aseveró el presidente estadounidense, destacando que Armenia cerró una asociación exclusiva con Estados Unidos para desarrollar este corredor.

El jefe de la Casa Blanca indicó que compañías estadounidenses realizarán "un importante desarrollo de infraestructura" en el corredor. "Están muy ansiosos por entrar en estos dos países. Y van a gastar mucho dinero, mucho dinero, lo que beneficiará económicamente a nuestras tres naciones", precisó Trump, agregando que "es una noticia increíblemente positiva para el futuro de toda la región".

"Capítulo de paz"

Por su parte, el presidente azerbaiyano, Ilham Alíyev, agradeció a Trump por sus esfuerzos para poner fin al conflicto entre Bakú y Ereván. El mandatario indicó que la Ruta Trump "creará nuevas líneas de conectividad, levantará los muros y creará oportunidades de conectividad para muchos países, con inversiones, prosperidad y estabilidad, como Azerbaiyán y Armenia".

El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, aplaudió la Ruta Trump e indicó que gracias a la firma del documento los dos países "abren un capítulo de paz, prosperidad, seguridad y cooperación económica en el Cáucaso Sur". "Permítanme destacar el acuerdo para la apertura de las comunicaciones de transporte en la región, basado en los principios de soberanía, control, integridad y jurisdicción", sostuvo.

Pashinián aseguró que el proyecto del corredor "desbloqueará toda la región y abrirá oportunidades económicas estratégicas que generarán beneficios a largo plazo" y "promoverá la inversión en infraestructura, mejorará la conectividad regional y fortalecerá el liderazgo estadounidense como defensor de la resolución de conflictos".

Franja clave

El corredor que conecta las dos partes de Azerbaiyán atraviesa la región de Syunik, en el sur de Armenia, y se denomina corredor de Zangezur. Según los proyectos de Baku, esta ruta logística debe discurrir desde la ciudad de Najicheván hasta la ciudad de Zangelán y pasa justo al lado de la frontera con Irán. La longitud de la ruta es de 40 km.

Su trayecto es esencial en la ruta internacional que conecta China y Europa a través de Asia Central y Turquía.

La construcción de infraestructura, en particular ferroviaria, y la propia creación del corredor, beneficiarán principalmente a Azerbaiyán, que obtendrá acceso directo a Najicheván y verá facilitado su comercio con Turquía, mientras que este último país consolidará su papel como centro de tránsito entre Europa y Asia.

La entrega de esta ruta al control de EEUU socavará los intereses de Rusia, Irán y China, que controlan hoy los pasos de tránsito en la región.

🚨 Una corredor clave en el Cáucaso Sur se convierte en la Ruta Trump



EE.UU., Azerbaiyán y Armenia firman una declaración conjunta sobre los resultados de "la Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional".https://t.co/dmvjjoRzlk pic.twitter.com/uOiSIhxNQ6 — Sepa Más (@Sepa_mass) August 8, 2025

Noticia al Día / RT