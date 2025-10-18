EEUU repatriará a Colombia y Ecuador a dos sobrevivientes del submarino atacado en el Caribe

Este sábado, 18 de octubre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la repatriación a Colombia y Ecuador de dos supervivientes del ataque que las fuerzas armadas llevaron a cabo contra un submarino que presuntamente transportaba drogas en el mar Caribe.

"Dos de los terroristas murieron. Al menos 25 mil estadounidenses morirían si permitiera que este submarino tocara tierra. Los dos terroristas sobrevivientes serán devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento", explicó Trump en la red social Truth Social.

El mandatario apuntó que la inteligencia estadounidense había confirmado que la embarcación "estaba cargada principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales".

Agregó que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque.

Se trata de las dos primeras detenciones realizadas por Estados Unidos durante el actual "conflicto armado" que mantiene contra el narcotráfico, en el que fuerzas estadounidenses han hundido al menos seis embarcaciones en aguas caribeñas, dejando un balance de casi 30 muertos.

El ataque contra el presunto narcosubmarino tuvo lugar el pasado jueves 16 de octubre, según informó el viernes Trump, que aseguró que el hecho de disponer de una embarcación semejante indicaba que "no se trataba de un grupo inocente".

