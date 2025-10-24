EEUU sanciona a Petro

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE.UU. incluyó este viernes en su lista de personas sancionadas al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El mandatario colombiano aparece en la "lista de nacionales especialmente designados", también conocida como "lista SDN", publicada en el sitio web del Departamento del Tesoro. La publicación ha sido titulada "Designaciones antinarcóticos".

En la lista también aparecen Nicolás Fernando Petro Burgos, el hijo mayor del dignatario; Verónica Alcocer, la primera dama de Colombia; y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

La justificación

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó la medida contra el mandatario colombiano, según es citado en una nota de prensa de la cartera de Estado que dirige, señalando que desde que llegó al poder, en agosto de 2022, "la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a la tasa más alta en décadas, inundando EE.UU. y envenenando a los estadounidenses".

"El presidente Petro ha permitido que florezcan los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente (Donald) Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar en claro que no toleraremos el tráfico de drogas a nuestra nación", agregó el funcionario estadounidense.

La disputa

Esta sanción se da en medio de las tensiones de los últimos días entre Petro y Trump, que se iniciaron por los ataques estadounidenses en el Caribe y el Pacífico.

Tras uno de los bombardeos contra una lancha en el Caribe que se habría producido en aguas colombianas, Petro declaró que Washington ha cometido "un asesinato" y violado la soberanía de su país. Posición que ha sostenido con los nuevos ataques en el Pacífico.

Su firme postura ha llevado a que el inquilino de la Casa Blanca lo tilde de "líder del narcotráfico ilegal", desatando así las nuevas tensiones entre ambos países. Trump, además, ha amenazado con tomar "medidas muy severas" contra Petro y Colombia.

"Es un matón, es un hombre malo y está produciendo mucha droga. Tienen fábricas de cocaína", acusó el mandatario ante los medios de prensa.

Petro ha rechazado los señalamientos y aseguró que el presidente estadounidense está siendo "engañado por sus logias y asesores", y afirmó que ha sido precisamente él mismo quien más ha combatido las estructuras criminales del narcotráfico en Colombia.

Más adelante, Petro dejó claro que Trump "no es rey en Colombia. Aquí no aceptamos reyes".

