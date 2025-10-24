Viernes 24 de octubre de 2025
Al Dia

EEUU sanciona a Petro

El mandatario colombiano aparece en la "lista de nacionales especialmente designados", también conocida como "lista SDN", publicada en el sitio web del Departamento del Tesoro. La publicación ha sido titulada "Designaciones antinarcóticos"

Por Andrea Guerrero

EEUU sanciona a Petro
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE.UU. incluyó este viernes en su lista de personas sancionadas al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El mandatario colombiano aparece en la "lista de nacionales especialmente designados", también conocida como "lista SDN", publicada en el sitio web del Departamento del Tesoro. La publicación ha sido titulada "Designaciones antinarcóticos".

En la lista también aparecen Nicolás Fernando Petro Burgos, el hijo mayor del dignatario; Verónica Alcocer, la primera dama de Colombia; y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

La justificación
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó la medida contra el mandatario colombiano, según es citado en una nota de prensa de la cartera de Estado que dirige, señalando que desde que llegó al poder, en agosto de 2022, "la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a la tasa más alta en décadas, inundando EE.UU. y envenenando a los estadounidenses".

"El presidente Petro ha permitido que florezcan los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente (Donald) Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar en claro que no toleraremos el tráfico de drogas a nuestra nación", agregó el funcionario estadounidense.

La disputa
Esta sanción se da en medio de las tensiones de los últimos días entre Petro y Trump, que se iniciaron por los ataques estadounidenses en el Caribe y el Pacífico.

Tras uno de los bombardeos contra una lancha en el Caribe que se habría producido en aguas colombianas, Petro declaró que Washington ha cometido "un asesinato" y violado la soberanía de su país. Posición que ha sostenido con los nuevos ataques en el Pacífico.

Su firme postura ha llevado a que el inquilino de la Casa Blanca lo tilde de "líder del narcotráfico ilegal", desatando así las nuevas tensiones entre ambos países. Trump, además, ha amenazado con tomar "medidas muy severas" contra Petro y Colombia.

"Es un matón, es un hombre malo y está produciendo mucha droga. Tienen fábricas de cocaína", acusó el mandatario ante los medios de prensa.

Petro ha rechazado los señalamientos y aseguró que el presidente estadounidense está siendo "engañado por sus logias y asesores", y afirmó que ha sido precisamente él mismo quien más ha combatido las estructuras criminales del narcotráfico en Colombia.

Más adelante, Petro dejó claro que Trump "no es rey en Colombia. Aquí no aceptamos reyes".

Noticia al Día / EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Arranca la Serie Mundial: Dodgers y Azulejos luchan por el anillo de campeonato

Arranca la Serie Mundial: Dodgers y Azulejos luchan por el anillo de campeonato

Rafael Urdaneta: Símbolo de lealtad, patriotismo y honestidad en Venezuela

Rafael Urdaneta: Símbolo de lealtad, patriotismo y honestidad en Venezuela

Murió motorizado de Yummy al estrellarse contra una camioneta en la autopista Francisco Fajardo

Murió motorizado de Yummy al estrellarse contra una camioneta en la autopista Francisco Fajardo

Anuncian a los cinco finalistas al Premio Luis Aparicio

Anuncian a los cinco finalistas al Premio Luis Aparicio

Iker Casillas sufre robo en casa: arrestan a su empleada

Iker Casillas sufre robo en casa: arrestan a su empleada

SE VENDE Inmueble Ubicado en Bella Vista Anteriormente: Ricardo Alvarez

SE VENDE Inmueble Ubicado en Bella Vista Anteriormente: Ricardo Alvarez

Liga de Quito goleó a Palmeiras y se acerca a la final de la Copa Libertadores

Liga de Quito goleó a Palmeiras y se acerca a la final de la Copa Libertadores

Flamengo pega primero en las semifinales de la Copa Libertadores

Flamengo pega primero en las semifinales de la Copa Libertadores

Hallaron a adolescente venezolana en avanzado estado de descomposición en Perú

Hallaron a adolescente venezolana en avanzado estado de descomposición en Perú

Thunder vence a Pacers con récord personal de Shai Gilgeous-Alexander

Thunder vence a Pacers con récord personal de Shai Gilgeous-Alexander

Curry brilla con 42 puntos y Warriors doblega a Nuggets

Curry brilla con 42 puntos y Warriors doblega a Nuggets

Águilas sufre una dura derrota ante Caribes en el primer duelo de la serie

Águilas sufre una dura derrota ante Caribes en el primer duelo de la serie

Adolescente se quitó la vida tras ser regañada por su mamá en La Guaira

Adolescente se quitó la vida tras ser regañada por su mamá en La Guaira

Tres hombres mataron y enterraron a un zuliano en Coro

Tres hombres mataron y enterraron a un zuliano en Coro

Lago Pádel celebra su primer aniversario con la Primera Edición de la Copa Tibisay

Lago Pádel celebra su primer aniversario con la Primera Edición de la Copa Tibisay

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

A un mes del sismo en Zulia: balance oficial de daños y memoria colectiva del temblor que sacudió al occidente del país

A un mes del sismo en Zulia: balance oficial de daños y memoria colectiva del temblor que sacudió al occidente del país

24-Oct: Hoy se conmemora el natalicio del General Rafael Urdaneta, un zuliano ejemplar

24-Oct: Hoy se conmemora el natalicio del General Rafael Urdaneta, un zuliano ejemplar

Ondas tropicales N° 50 y 51 se fusionaron y tocarían Venezuela desde el domingo 26-Oct

Ondas tropicales N° 50 y 51 se fusionaron y tocarían Venezuela desde el domingo 26-Oct

Madre llora de emoción al ver a su hijo por primera en televisión como periodista

Madre llora de emoción al ver a su hijo por primera en televisión como periodista

Vehículos caen

Vehículos caen "sin parar" en megahueco en Las Tunas, Maracaibo

Noticias Relacionadas

Internacionales

EEUU sanciona a Petro

El mandatario colombiano aparece en la "lista de nacionales especialmente designados", también conocida como "lista SDN", publicada en el sitio web del Departamento del Tesoro. La publicación ha sido titulada "Designaciones antinarcóticos"
Al Dia

Reportan vuelco de una camioneta en Belloso

Autoridades en el sitio
Al Dia

Distribuyen en Caracas material para celebrar las misas en honor San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles

Los kits contienen las hostias para consagrar, los copones, las flores para el altar, las estampitas oficiales de los dos primeros santos de Venezuela y material promocional de la campaña "Santos para todos".
Al Dia

La Orquesta Sinfónica Venezuela celebra su 95° aniversario con segundo concierto este domingo 26-Oct

La orquesta continuará su temporada aniversario con una programación diversa que busca conectar con nuevos públicos y destacar la versatilidad de sus músicos

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025