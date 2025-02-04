EEUU se retira del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

El presidente estadounidense, Donald Trump, emitió este martes 4 de febrero una orden ejecutiva, retirando a EEUU del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

Desde hace tiempo, los partidarios de Trump han acusado al consejo de parcialidad contra Israel. El organismo en repetidas ocasiones ha criticado al Estado hebreo, responsabilizándolo de violaciones de derechos humanos en la Franja de Gaza y en Cisjordania.

Por su parte, la financiación de la UNRWA ya fue suspendida por el expresidente Joe Biden tras los reportes de qué personal de la agencia había participado en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Ambas decisiones ya habían sido tomadas por Trump durante su primer mandato.

Además, según Reuters, Trump habría declarado que la financiación estadounidense a la ONU en su conjunto es desproporcionada. El mandatario estadounidense también firmó una orden para revisar la participación en la Unesco.

Anteriormente, Politico informó que la orden ejecutiva también exigirá al secretario de Estado, Marco Rubio, que revise e informe a la Casa Blanca qué organizaciones, convenciones o tratados internacionales "promueven sentimientos radicales o antiamericanos", con especial atención a la Unesco.

⚡️EE.UU. se retira del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pic.twitter.com/nhkXmbITFI — Sepa Más (@Sepa_mass) February 4, 2025

Noticia al Día / RT