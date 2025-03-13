EEUU trasladó a 40 migrantes de Guantánamo a Luisiana: Incluye a venezolanos

La administración Trump trasladó a 40 migrantes detenidos en la base militar de Guantánamo, Cuba, al estado de Luisiana, sin aclarar el motivo del cambio.

Esta es la segunda ocasión en que migrantes arrestados son expulsados de Guantánamo. Un funcionario del Departamento de Defensa confirmó que los 40 migrantes son de 27 nacionalidades diferentes y que 23 de ellos fueron clasificados de "alto riesgo", recluidos en celdas individuales.

El traslado se llevó a cabo el 11 de marzo y la mayoría de los migrantes fueron llevados al Aeropuerto Internacional de Alexandria, en el centro de Luisiana, reseña El Diario de NYC.

Este es el segundo movimiento de migrantes desde Guantánamo, ya que a finales de febrero se evacuaron 177 migrantes indocumentados venezolanos, quienes fueron repatriados a su país.

Washington comenzó a trasladar migrantes a Guantánamo como parte de las medidas estrictas del presidente Trump contra la inmigración.

En enero, Trump anunció un plan para detener hasta 30 mil migrantes irregulares en la base, aunque hasta ahora han pasado aproximadamente 200 indocumentados considerados "peligrosos".

El operativo de traslado ha costado hasta $16 millones y grupos de defensa de derechos han presentado demandas contra esta política.

La prisión de Guantánamo, habilitada tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, ha sido utilizada para la detención indefinida de sospechosos en guerras y operaciones posteriores.

Noticia al Día / El Diario de NYC