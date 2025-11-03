Egipto inaugura el Gran Museo Egipcio, el más grande del mundo dedicado a una sola civilización

En un espectáculo de imágenes faraónicas con luces de drones que daban forma a dioses antiguos y pirámides en el cielo, Egipto inauguró el pasado sábado 1 de noviembre su tan esperado Gran Museo Egipcio, un megaproyecto que busca dar a la herencia milenaria del país una exhibición rica y moderna.

Con dos décadas en proceso, el museo ubicado cerca de las Pirámides de Giza y la Esfinge es la pieza central del intento del gobierno de impulsar la industria turística de Egipto y generar ingresos para el país.

En la elaborada ceremonia de inauguración, a la que asistieron varios miembros de la realeza europea y árabe, así como presidentes y primeros ministros, el presidente egipcio Abdul Fatá El Sisi buscó darle al evento una escala internacional.

El Sisi instó a los asistentes a “hacer de este museo una plataforma para el diálogo, un destino para el conocimiento, un foro para la humanidad y un faro para todos los que aman la vida y creen en el valor de la humanidad”.

Un intento de unirse a las filas de los museos más importantes del mundo



El museo, conocido como GEM, es uno de varios megaproyectos promovidos por El Sisi desde que asumió el cargo en 2014, emprendiendo inversiones masivas en infraestructura con el objetivo de revivir una economía debilitada por décadas de estancamiento y golpeada por los disturbios que siguieron al levantamiento de la Primavera Árabe de 2011.

La historia faraónica de Egipto siempre ha sido un imán para los turistas. Pero también ha batallado durante mucho tiempo para organizar y exhibir la enorme cantidad de artefactos: desde pequeñas piezas de joyería y coloridos murales de tumbas hasta imponentes estatuas de faraones y dioses con cabeza de animal, con más descubrimientos que se realizan constantemente en todo el país.

Promocionado como el museo más grande del mundo dedicado a una sola civilización antigua, el nuevo edificio, de estilo contemporáneo, busca corregir eso. Sus grandes y abiertas salas ofrecen espacio y explicaciones detalladas para unos 50.000 artefactos en exposición, junto con exhibiciones de realidad virtual. El museo muestra por primera vez toda la colección de tesoros de la tumba del famoso rey Tutankamón desde su descubrimiento en 1922.

El museo reemplaza al Museo Egipcio, ubicado en un edificio de más de un siglo de antigüedad en el centro de El Cairo que, aunque elegante en su estilo neoclásico, se había vuelto anticuado y a menudo se comparaba con un almacén, abarrotado de artefactos con poca explicación.

La construcción del proyecto de 1.000 millones de dólares comenzó en 2005 con el entonces presidente Hosni Mubarak. Pero el trabajo se vio interrumpido por la agitación en torno al levantamiento de 2011 que derrocó a Mubarak. Se produjeron más retrasos, y una inauguración planeada para el verano tuvo que posponerse después del conflicto de 12 días que estalló en junio entre Israel e Irán.

Se espera que el GEM atraiga a 5 millones de visitantes anualmente, dijo el ministro de turismo y antigüedades de Egipto, Sherif Fathy. Eso lo colocaría en el ámbito de los museos más populares del mundo. En comparación, en 2024 el Louvre de París atrajo a 8,7 millones, el Museo Británico a 6,5 millones y el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York a 5,7 millones.

Una elaborada ceremonia de apertura



La gran inauguración del sábado por la noche avivó la admiración por los faraones.

Mientras una orquesta tocaba fanfarrias, filas de actores vestidos con atuendos del antiguo Egipto se alineaban alrededor del museo, las pirámides y la Esfinge. Cientos de drones crearon un espectáculo de luces en el cielo, representando a dioses egipcios como Isis y Osiris y las pirámides.

El Sisi posó con delegados de más de 70 países, incluidos miembros de las familias reales de Bélgica, España, Dinamarca, Jordania, naciones del Golfo Pérsico y Japón, y varios presidentes y primeros ministros europeos y regionales. Fue un regreso a la gran inauguración de otro megaproyecto en Egipto, la inauguración del Canal de Suez en 1869, cuando los gobernantes egipcios reunieron a una multitud de familias reales europeas.