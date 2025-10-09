Jueves 09 de octubre de 2025
Al Dia

El alto el fuego en Gaza entrará en vigor una vez el Gobierno israelí apruebe el acuerdo

De esta manera, el acuerdo empezaría a surtir efecto una vez tenga la luz verde del Gobierno de Benjamín Netanyahu, cuyos ministros tienen previsto reunirse en Jerusalén a las 18.00 hora local (15.00 GMT)

Por Andrea Guerrero

El alto el fuego en Gaza entrará en vigor una vez el Gobierno israelí apruebe el acuerdo
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El alto el fuego en la Franja de Gaza entrará en vigor una vez el Gobierno israelí apruebe en la tarde de este jueves en gabinete el acuerdo alcanzado esta madrugada entre Israel y Hamás en Egipto, según informó a EFE una fuente gubernamental.

De esta manera, el acuerdo empezaría a surtir efecto una vez tenga la luz verde del Gobierno de Benjamín Netanyahu, cuyos ministros tienen previsto reunirse en Jerusalén a las 18.00 hora local (15.00 GMT).

Una hora antes de esa reunión, a las 17.00 hora local, se reunirá para aprobar el plan el Gabinete de Seguridad israelí, órgano formado por ministros clave en asuntos de defensa, seguridad, exteriores y justicia y que decide sobre los pasos a dar en la ofensiva en Gaza.

Según la fuente, una vez que el Gobierno israelí ratifique el plan, el Ejército israelí tendrá un plazo de 24 horas para retirarse hasta la "línea amarilla" estipulada en el acuerdo.

Cuando lo haya hecho, empezará a correr el plazo de plazo de las 72 horas para la liberación de los alrededor de 20 rehenes vivos israelíes que quedan en la Franja, detalló la fuente, que indicó que se espera que esto ocurra el domingo o el lunes.

El acuerdo, que se refiere a una primera fase del plan y fue anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, supondrá un alto el fuego y la liberación de los 48 cautivos en Gaza, de los que las autoridades israelíes estiman que unos 20 siguen con vida.

Israel y Hamás aún tienen que acordar la lista de quiénes integrarán los 1.950 prisioneros palestinos que serán liberados a cambio de los rehenes.

Unos 250 serán presos condenados a cadena perpetua, mientras que los otros 1.700 serán personas detenidas en la Franja de Gaza, especificó a EFE un miembro del buró político de Hamás.

Antes de la puesta en libertad de los cautivos en Gaza, el Ejército israelí deberá retirarse hasta la "línea amarilla", marcando la primera fase de su retirada del enclave.

Esta línea permitirá que las tropas israelíes permanezcan en Gaza en un perímetro de una profundidad de en torno a 1,5 kilómetros en su zona más estrecha y 6,5 en la más amplia, garantizando la presencia militar de Israel en, aún, cerca de la mitad del enclave.

Según el diario israelí Haaretz, esta primera retirada se producirá para que las milicias gazatíes, encabezadas por Hamás, puedan localizar a todos los rehenes.

Tras el anuncio del acuerdo, Hamás señaló en un comunicado que, "tras negociaciones responsables y serias" en torno a la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las partes llegaron a un acuerdo que implica el "fin a la guerra de exterminio" contra el pueblo palestino y "la retirada de la ocupación de la Franja de Gaza".

Noticia al Día / EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Titulares de la prensa nacional para este jueves 9 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 9 de octubre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias, según reporte del Inameh

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias, según reporte del Inameh

Petro informó que hay

Petro informó que hay "indicios" que la última lancha bombardeada por EEUU es colombiana

Congreso de Diputados español aprobó un embargo de armas a Israel

Congreso de Diputados español aprobó un embargo de armas a Israel

El venezolano Andy Borregales entre los mejores de la quinta semana en la NFL

El venezolano Andy Borregales entre los mejores de la quinta semana en la NFL

Los sistemas de IA superan la Prueba de Turing a 75 años de su introducción

Los sistemas de IA superan la Prueba de Turing a 75 años de su introducción

Ozzie Guillén comandó su primera práctica con Tigres de Aragua

Ozzie Guillén comandó su primera práctica con Tigres de Aragua

Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro

Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro

Zion hospitalizado tras accidente: Su estado de salud en monitoreo

Zion hospitalizado tras accidente: Su estado de salud en monitoreo

La rutina de ejercicios y alimentación que sigue Nicole Kidman

La rutina de ejercicios y alimentación que sigue Nicole Kidman

Famoso Actor de “Rápidos y Furiosos” es Arrestado por crueldad animal tras ataque fatal de sus perros.

Famoso Actor de “Rápidos y Furiosos” es Arrestado por crueldad animal tras ataque fatal de sus perros.

Petro ordena retorno de colombianos retenidos en Ucrania y denuncia trato

Petro ordena retorno de colombianos retenidos en Ucrania y denuncia trato "inferior"

Desapareció estudiante de bachillerato cuando iba a clases en Carabobo

Desapareció estudiante de bachillerato cuando iba a clases en Carabobo

Marina israelí intercepta nueva flotilla de ayuda humanitaria rumbo a Gaza

Marina israelí intercepta nueva flotilla de ayuda humanitaria rumbo a Gaza

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 9 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 9 de octubre

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias, según reporte del Inameh

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias, según reporte del Inameh

León XIV valora el legado social y popular de la iglesia latinoamericana en su exhortación

León XIV valora el legado social y popular de la iglesia latinoamericana en su exhortación

El alto el fuego en Gaza entrará en vigor una vez el Gobierno israelí apruebe el acuerdo

El alto el fuego en Gaza entrará en vigor una vez el Gobierno israelí apruebe el acuerdo

Noticias Relacionadas

Internacionales

León XIV valora el legado social y popular de la iglesia latinoamericana en su exhortación

En el texto, el pontífice estadounidense, también con nacionalidad peruana, recoge que la preferencia por los pobres de la iglesia, aunque se remonta a los orígenes del cristianismo, fue propia de Latinoamérica durante el pasado siglo
Nacionales

Inameh estima que tormenta tropical Jerry se ubique cerca del oriente del país

La onda tropical número 43 se convirtió en tormenta tropical l Jerry y según el Instituto Nacional de Meterología e…
Nacionales

Jorge Rodríguez asegura que plan de atacar embajada de EEUU buscaba crear un motivo de guerra

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN), aseguró este miércoles, 8 de octubre que el plan de atacar la…
Economía

Empieza a caer nuevo bono

La entrega de este bono se realiza de manera gradual a través del monedero digital


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025