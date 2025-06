El cardenal Parolin encomienda a María al Papa para que “recupere pronto su salud”

Los misterios gozosos del rosario de este lunes han sonado un tanto como los dolorosos en la Plaza de San Pedro del Vaticano.

En el atrio de la basílica se han reunido diversos miembros de la Curia Romana y un buen grupo de fieles –a pesar de la lluvia– para rezar la oración mariana presididos por el Secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, para pedir por la salud del papa Francisco.

Aunque estas noches grupos de fieles han rezado a las puertas del hospital, este acto ha recordado a las vigilias realizadas en este mismo lugar en los últimos días de vida de Juan Pablo II en 2005.

Un pueblo que reza

En su introducción, Parolin ha recordado que ya el libro de los ‘Hechos de los apóstoles’ recoge una escena en la que la comunidad cristiana se reúne a rezar por san Pedro que está prisión. Desde entonces, prosiguió el purpurado, “el pueblo cristiano reza por el Papa cuando este se encuentra en peligro o está enfermo” .

Por ello, “en estos días en los que el Santo Padre Francisco está intentando recuperarse en el policlínico Gemelli elevamos una intensa oración por él al Señor”, añadió señalando que están orando por las pontífices comunidades del mundo entero.

“Esta noche queremos unirnos también nosotros públicamente a esta oración, aquí, en su casa, con la oración del Santo Rosario”, apuntó Parolin. El Secretario de Estado encomendó al Papa a “la poderosa intercesión de María Santísima a la que invocamos especialmente con el título de ‘Salus Infirmorum’ (salud de los enfermos).

Ella que es nuestra madre lo sostenga en este momento de enfermedad y de prueba y lo ayude a recuperar pronto su salud”, concluyó antes de comenzar con la oración mariana a la que añadió espontáneamente un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria al Padre más por la misma intención. Por su parte el coro añadió una antífona pidiendo oraciones por el papa Francisco para que el Señor lo conserve.

Este rezo comunitario se ha producido después de que el último comunicado de los médicos transmitiese un cierto mensaje de alivio desde el Policlínico Gemelli de Roma al revelar que “las críticas condiciones clínicas del Santo Padre demuestran una ligera mejoría”.

“Hoy no ha habido episodios de crisis respiratorias asmáticas”, subraya el comunicado de la Santa Sede, agregando que “algunas pruebas de laboratorio han mejorado”.

Asimismo, aseguran que “la monitorización de insuficiencia renal leve no es motivo de preocupación” si bien para los médicos aún no “es prudente aún no decidir sobre el pronóstico”.

