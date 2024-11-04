El Caribe en alerta ante el ciclón tropical 18 que podría convertirse en huracán Rafael

El Caribe occidental enfrenta la amenaza de un sistema tropical emergente que ha sido designado como Potencial Ciclón Tropical Dieciocho por el Centro Nacional de Huracanes, NHC, por sus siglas en inglés.

Según los pronósticos, este sistema podría evolucionar en las próximas horas hasta alcanzar la categoría de tormenta tropical, adquiriendo el nombre de Rafael, y eventualmente convertirse en huracán. Esta designación de ciclón tropical potencial permite a los meteorólogos y a los gobiernos emitir alertas y advertencias antes de que el sistema alcance formalmente dichas categorías.

El NHC ha emitido una advertencia de tormenta tropical para Jamaica, lo que indica que en las próximas 24 a 36 horas se esperan vientos y lluvias asociados a una tormenta tropical en la región, de acuerdo con The Weather Channel. Asimismo, las Islas Caimán se encuentran bajo vigilancia de huracán, lo que significa que es posible que la zona experimente condiciones de huracán en un plazo aproximado de 48 horas. La designación de vigilancia o advertencia permite que las autoridades locales tomen medidas preventivas y preparen a la población ante el potencial aumento en la fuerza e intensidad del sistema.

La trayectoria proyectada del Potencial Ciclón Tropical Dieciocho indica un desplazamiento hacia el noroeste desde el centro-sur del mar Caribe. Según el NHC, el sistema se fortalecerá gradualmente a medida que avanza y se espera que impacte en Jamaica y Cuba en los próximos días. Ante la posibilidad de que el ciclón alcance la categoría de huracán antes de ingresar al Golfo de México, las autoridades de los Cayos de Florida también han sido instadas a monitorear el progreso del sistema, que podría aproximarse a esta región a finales de la semana, de acuerdo con reportes de Fox Weather.

¿Cuál es la trayectoria prevista del ciclón tropical 18 hacia el Golfo de México?

Las proyecciones del NHC sugieren que el Potencial Ciclón Tropical Dieciocho se moverá hacia el noroeste, aproximándose a Jamaica en las primeras horas del martes antes de dirigirse hacia Cuba y, eventualmente, al Golfo de México. Según los meteorólogos del NHC, las condiciones ambientales en el área parecen propicias para su fortalecimiento, lo que podría llevar a que el sistema alcance la categoría de huracán antes de tocar tierra en Cuba. Además, Fox Weather reporta que se anticipa un aumento en la intensidad del sistema, pasando de una tormenta tropical en el Caribe a huracán en su avance hacia el Golfo.

El NHC también ha advertido que los residentes de los Cayos de Florida y la costa del Golfo deben estar atentos a futuras actualizaciones. Si el sistema mantiene su trayectoria actual, se espera que traiga fuertes lluvias y ráfagas de viento a estas regiones para mediados o finales de la semana. Sin embargo, el impacto potencial en la costa del Golfo aún es incierto, ya que factores como el cizallamiento del viento y las aguas más frías del Golfo podrían debilitar el sistema antes de llegar a las costas de Estados Unidos, de acuerdo con The Weather Channel.

Además del ciclón tropical 18, el NHC monitorea otros sistemas en el Atlántico. Una vaguada de baja presión cerca de Puerto Rico y La Española, aunque con pocas probabilidades de desarrollo tropical, está generando lluvias intensas en esa región, según informes del NHC. Otro sistema en el Atlántico Norte, identificado como la tormenta subtropical Patty, afecta las islas Azores y se espera que sus vientos fuertes se extiendan hacia la península ibérica en los próximos días, de acuerdo con The Weather Channel.

Monitoreo de Rafael y medidas preventivas en la región

El NHC continuará siguiendo la trayectoria y evolución del sistema en el Caribe, actualizando los pronósticos y alertas a medida que el ciclón tropical 18 se fortalezca y avance hacia el Golfo de México. Según el NHC, es probable que este fenómeno provoque lluvias intensas, marejadas y vientos significativos en las áreas afectadas.

Lee también: Seis muertos dejó en el oriente de Cuba la tormenta tropical Oscar

Noticia al Día/Información de Infobae