El catastrófico supertifón Yagi llegó a China

Las autoridades chinas ordenaron este viernes 6 de septiembre, la evacuación de más de 419.000 personas de la provincia de Hainan en vísperas de la llegada del supertifón Yagi a la costa sureña del país, informa la agencia Xinhua.

❗️????? – Hong Kong international airport is feeling the effects of super typhoon Yagi.Super Typhoon Yagi, one of 2024’s most powerful storms, is moving toward southern China, packing winds of at least 150 mph. Expected to make landfall on Friday, it is comparable to a… pic.twitter.com/4LtUJHUU8x

— ??The Informant (@theinformant_x) September 5, 2024

De acuerdo con el Centro Meteorológico de China, lo que comenzó como una tormenta tropical, se ha convertido en un supertifón con vientos que ahora alcanzan los 245 km/h, y se está acercando a la provincia de Hainan, donde se prevé que cause deslizamientos de tierra y fuertes lluvias. Yagi se registra como el segundo ciclón tropical más poderoso del mundo en lo que va de 2024, después del huracán Beryl, y la tormenta tropical más severa que ha tocado la región sureña de la nación desde 2014, cuando el tifón Rammasun azotó cuatro provincias del país, dejando 88 personas muertas.

In Wenchang, Hainan, the strong winds of Typhoon Makar blew away pedestrians pic.twitter.com/mP572LrN2Y

— Jim (@yangyubin1998) September 6, 2024

Ante las advertencias de que el catastrófico supertifón tocaría tierra en las provincias de Hainan y Guangzhou, las autoridades decidieron cerrar todas las escuelas y cancelar varios vuelos en el sur del país asiático.

??? | TYPHOON ALERTHurricane-Force Winds Hit Wenchang, Hainan, ChinaWenchang, Hainan, China is experiencing hurricane-force winds as Typhoon Yagi makes landfall.#TyphoonYagi#Typhoon#Chinapic.twitter.com/fCWHz9edUD

— Weather monitor (@Weathermonitors) September 6, 2024

【Breaking News】 Typhoon yagi has just landed in Hainan. The Baojin Primary School Station in Wenchang recorded a minimum air pressure of 922.0 hpa, breaking the record for the lowest sea level pressure measured on land in China pic.twitter.com/sqfJuQxzLB

— Jim (@yangyubin1998) September 6, 2024

Esta semana, Yagi también pasó por Filipinas, donde causó la muerte de al menos 16 residentes y 1,7 millones de personas se vieron afectadas, de las cuales 106.000 tuvieron que dejar sus hogares debido a las fuertes inundaciones, recogen medios de la región.

?Friends in #Hainan and southern #Guangdong Province, please stay indoors and do not go out‼️The high winds and torrential rains brought by #TyphoonYagi were terrible.#Yagi#Typhoon ??@xuejianosaka@Kanthan2030@iGuangdong@JerrysTakeChina@HainanToday@AirongLi@tianzige4… pic.twitter.com/JQZaQFYtAk

— Record GBA (@RecordGBA) September 6, 2024

WATCH : More footages of Typhoon Yagi has made landfall on China’s Hainan Island.#TyphoonYagi#Yagi#China#SuperTyphoon#typhoon#Hainanpic.twitter.com/gr4dlksl4V

— upuknews (@upuknews1) September 6, 2024



Días atrás, Yagi era una tormenta tropical con vientos máximos de 90 km/h y, según expertos citados por Reuters, el hecho de que en la actualidad las tormentas se intensifiquen de manera más rápida se debe al aumento de la temperatura de los océanos a causa de la crisis climática generada por la actividad humana.

