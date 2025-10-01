Martes 30 de septiembre de 2025
El cierre del Gobierno de EEUU es inminente: el Senado rechaza propuestas de financiamiento

Esto se produce después de que previamente fuera rechazado también el proyecto de ley propuesto por los demócratas

Por Andrea Guerrero

El cierre del Gobierno de EEUU es inminente: el Senado rechaza propuestas de financiamiento
Foto: Agencia
El Senado estadounidense rechazó este martes los proyectos de ley sobre financiamiento, lo que acerca el cierre del Gobierno del país, que se produciría a la medianoche.

En detalle, los senadores demócratas bloquearon el proyecto de ley de financiamiento aprobado por la Cámara de Representantes, que está bajo el control de los republicanos. Esto se produce después de que previamente fuera rechazado también el proyecto de ley propuesto por los demócratas.

Este lunes, el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, anticipó un cierre del Gobierno porque los demócratas no están dispuestos a "hacer lo correcto" por el país y, en cambio, quieren imponer su agenda. Por su parte, el líder de la minoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, admitió que tienen "grandes diferencias" con el partido oficialista en salud pública. "Depende de los republicanos si quieren cerrar el Gobierno o no", expresó.

El ‘shutdown’ de la Administración federal involucra el cierre tanto de los servicios públicos como de las agencias estatales no esenciales, así como la suspensión temporal de gran parte de sus empleados. Esta situación se produce cuando el Congreso no logra acordar la financiación de las actividades de las entidades públicas.

Noticia al Día / RT

