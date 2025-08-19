El dron submarino extra grande que inventó China

Drone submarino. China podría mostrar dos nuevos modelos de vehículos submarinos no tripulados extragrandes (XLUUV, por sus siglas en inglés) durante el desfile militar que conmemorará el 80.º aniversario de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, programado para el próximo 3 de septiembre en Pekín, informó el portal Naval News.

Estas naves fueron identificadas a partir de las imágenes de los ensayos de la parada militar que circulan en las redes sociales chinas. Según el medio, uno de los drones submarinos exhibe la designación AJX002 en grandes letras blancas a un costado, mientras que el otro permanecía cubierto con una lona, ocultando su identificación y otros detalles.

PLA moving mystery Extra-Large Underwater Drone (XLUUV) and underwater missiles from the looks of it. Could be something similar to Russia's Poseidon. China seems to possess quite few of these mystery underwater submarines/drone/missiles. pic.twitter.com/P0PH8ryoY2 — Jóhann B Guðmundsson (@johannbg) August 16, 2025

Propulsión a chorro

Al mismo tiempo, sus cascos en forma de torpedo y sus sistemas de propulsión a chorro los hace similares en tamaño y diseño al proyecto ruso Poseidón, un torpedo con armamento nuclear. Sin embargo, comparar ambos sistemas en esta etapa resulta arriesgado.

Foto: Jóhann B Guðmundsson

En el caso del AJX002, se estima que mide entre 18 y 20 metros de largo y entre 1 y 1,5 metros de ancho. Cuenta con cuatro argollas de elevación a lo largo de su casco, lo que sugiere que puede botarse con grúa, y dos argollas en el centro, que indican que puede desmontarse en dos partes para ser transportado.

A pesar de que el segundo tipo de dron submarino estaba oculto, Naval News estimó que tiene aproximadamente la misma longitud que el AJX002, pero alrededor del doble de diámetro. Asimismo, presenta dos conjuntos de mástiles cerca de la popa y esta equipado con una bomba de propulsión a chorro similar al del AJX002. Sin embargo, a diferencia del primer dron submarino, este modelo presenta timones en forma de ‘X’ en lugar de la configuración cruciforme tradicional.

Por otro lado, el reporte señaló que se observaron al menos seis naves no tripuladas, cuatro de ellas parecían ser AJX002 y dos del otro modelo. "China está invirtiendo en XLUUV a una escala sin precedentes entre otras armadas, y ahora finalmente está lista para revelarlo al mundo", concluyó el portal.

Con información de RT