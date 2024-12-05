Lunes 22 de septiembre de 2025
Internacionales

El Ejército sirio anuncia su salida de una ciudad clave

El Ejército sirio ha declarado en un comunicado este jueves 5 de diciembre su retirada de la ciudad central de…

Por Ernestina García

El Ejército sirio anuncia su salida de una ciudad clave
Foto: El Ejército sirio anuncia su salida de una ciudad clave
El Ejército sirio ha declarado en un comunicado este jueves 5 de diciembre su retirada de la ciudad central de Hama tras intensos combates con militantes islamistas.

El Mando General del Ejército y las Fuerzas Armadas aseguraron que, durante los últimos días, las tropas del país han enfrentado "batallas feroces" para repeler los "ataques violentos y sucesivos" perpetrados por los yihadistas.

Sin embargo, la escalada de los enfrentamientos y el aumento en el número de bajas han llevado a las fuerzas armadas a reconfigurar y reposicionar sus unidades, según el mensaje.

La decisión se tomó con el objetivo de "proteger la vida de los civiles", señalaron las autoridades. A pesar de la retirada, el Ejército reafirmó su compromiso de recuperar las áreas controladas por grupos terroristas y dijo que los militantes sufrieron "grandes pérdidas" en sus filas durante el combate.

Hama, la cuarta ciudad más grande del país y ubicada a 200 kilómetros de Damasco, ha sido escenario de intensos enfrentamientos desde que el grupo armado Hayat Tahrir al Sham y sus aliados lanzaran la semana pasada un sorpresivo ataque en el noroeste del país.

Noticia al Día/RT

