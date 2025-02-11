Domingo 24 de agosto de 2025
El euro subió a 1,0342 dólares tras el anuncio de los aranceles de Trump

Los aranceles son impuestos: malos para las empresas, peores para los consumidores, según la presidenta de la Comisión Europea

Por Candy Valbuena

El euro subió a 1,0342 dólares tras el anuncio de los aranceles de Trump
Foto: Referencial
El euro subió este martes, 11 de febrero hasta los 1,0342 dólares en una jornada marcada por las reacciones europeas al anuncio de los aranceles del 25 % de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, al acero y el aluminio, medida ante la que la Unión Europea (UE) prometió "salvaguardar sus intereses económicos".

La moneda única cotizaba a 1,0342 dólares hacia las 16.00 GMT, por encima de los 1,0316 dólares de la víspera.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio en 1,0324 dólares.

Ligera caída

Tras caer el lunes ligeramente, el euro se revalorizó un 0,34 % este martes frente al billete verde en una jornada en la que varias instituciones del Viejo Continente reaccionaban a la orden ejecutiva firmada por Trump que impone un arancel general del 25 % a todas las importaciones de acero y aluminio.

Calificada este martes de "escalada" en la "guerra comercial" por Eurofer, la patronal del acero de la UE, esa orden ejecutiva es algo que obliga a Bruselas a "salvaguardar sus intereses económicos", según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Los aranceles son impuestos: malos para las empresas, peores para los consumidores. Los aranceles injustificados a la UE no quedarán sin respuesta: desencadenarán medidas firmes y proporcionadas", señaló Von der Leyen en un comunicado.

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) también condenó este martes los aranceles anunciados por Estados Unidos, pues los calificó de "injustificados" y pidió una "respuesta inteligente" de la UE para que "proteja el empleo y las industrias europeas".

Noticia al Día/Con información de EFE

