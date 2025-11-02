El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

El expríncipe Andrés, que fue despojado el pasado jueves de sus títulos reales debido a los escándalos por su relación con Jeffrey Epstein, también perderá su rango militar como vicealmirante en la Marina Real, según indicó el ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey.

"Esta es una medida correcta, es una medida que el rey [Carlos III] ha indicado que deberíamos tomar y estamos trabajando en ello en este momento", explicó a la BBC.

Noticia al Día/RT