Domingo 02 de noviembre de 2025
Estilo de vida

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

El expríncipe Andrés, que fue despojado el pasado jueves de sus títulos reales debido a los escándalos por su relación con Jeffrey Epstein.

Por Ernestina García

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El expríncipe Andrés, que fue despojado el pasado jueves de sus títulos reales debido a los escándalos por su relación con Jeffrey Epstein, también perderá su rango militar como vicealmirante en la Marina Real, según indicó el ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey.

Lee también: El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

"Esta es una medida correcta, es una medida que el rey [Carlos III] ha indicado que deberíamos tomar y estamos trabajando en ello en este momento", explicó a la BBC.

Noticia al Día/RT

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

Pistons superó a Mavericks en México

Pistons superó a Mavericks en México

Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle

Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

Real Madrid goleó al Valencia en el Bernabéu

Real Madrid goleó al Valencia en el Bernabéu

Con más de 23 mil globos realizaron monumental mural en honor a San José Gregorio Hernández

Con más de 23 mil globos realizaron monumental mural en honor a San José Gregorio Hernández

Tiburones le arrebata el invicto de local a los Tigres

Tiburones le arrebata el invicto de local a los Tigres

Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

Caribes divide honores con Águilas en Maracaibo

Caribes divide honores con Águilas en Maracaibo

Cardenales cortó racha ganadora de Bravos en Margarita

Cardenales cortó racha ganadora de Bravos en Margarita

Luisangel Acuña se unió a los Cardenales de Lara

Luisangel Acuña se unió a los Cardenales de Lara

Así se vistió Lady Gaga en Halloween: la noche más aterradora

Así se vistió Lady Gaga en Halloween: la noche más aterradora

Celtics acabó con el invicto de Sixers

Celtics acabó con el invicto de Sixers

Chocaron dos aviones en el aeropuerto de LaGuardia en Nueva York por escasez de controladores aéreos

Chocaron dos aviones en el aeropuerto de LaGuardia en Nueva York por escasez de controladores aéreos

Periodista Daniel Sandoval enfrenta delicada lesión de rodilla

Periodista Daniel Sandoval enfrenta delicada lesión de rodilla

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Karla Moronta es la reina de la edición 59 de las ferias en honor a la Virgen de Chiquinquirá

Karla Moronta es la reina de la edición 59 de las ferias en honor a la Virgen de Chiquinquirá

Los Dodgers de Los Ángeles conquistan el bicampeonato de Serie Mundial en el juego decisivo

Los Dodgers de Los Ángeles conquistan el bicampeonato de Serie Mundial en el juego decisivo

Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

Con más de 23 mil globos realizaron monumental mural en honor a San José Gregorio Hernández

Con más de 23 mil globos realizaron monumental mural en honor a San José Gregorio Hernández

Noticias Relacionadas

Al Dia

El Papa llama a la paz en Sudán y pide la apertura de corredores humanitarios

León XIV ha llamado a la paz, la solidaridad y a la apertura de corredores humanitarios en la ciudad de…
Al Dia

EEUU destruyó otra presunta narcolancha en el Caribe a pesar de que la ONU pidió detener estas acciones: Tres fallecidos

Estados Unidos destruyó con un misil otra presunta narcolancha en el Caribe y ha matado a sus tres ocupantes, informó Washington.
Al Dia

Cinco turistas alemanes muertos tras avalancha en los Álpes italianos

La avalancha se produjo este sábado 1-Nov y tres de los excursionistas alemanes fueron hallados sin vida poco tiempo después mientras que en la mañana del domingo aparecieron los cuerpos del hombre y de su hija de 17 años, que estaban desaparecidos.
Al Dia

Inculpan a una mujer por complicidad en el robo del Museo del Louvre: Las joyas sustraídas siguen sin aparecer

Según indicó la fiscal de París, Laure Beccuau, los dos primeros detenidos son sospechosos de haber participado en el rubo, puesto que los investigadores encontraron restos de su ADN en la escena del crimen y confesaron "parcialmente" su participación.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025