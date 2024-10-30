El Gobierno colombiano y ELN se reunirán el próximo 1 de noviembre en Venezuela

Las delegaciones del Gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se reunirán este viernes 1 de noviembre en Venezuela con el objetivo de retomar el diálogo de paz encallado, según confirmó a EFE el consejero comisionado de paz de Colombia, Otty Patiño.

«Esperamos que se destrabe ese proceso ahora en las conversaciones que se van a tener el primero de noviembre», dijo Patiño en una entrevista que EFE publicará mañana, en la que confirmó que la reunión tendrá lugar en Venezuela.

Las dos partes no se reúnen desde mayo de este año y desde finales de enero no celebran un ciclo formal de diálogos por una serie de desentendimientos que las llevaron a no renovar el cese al fuego bilateral que finalizó el pasado 3 de agosto.

Las negociaciones fueron suspendidas después del atentado perpetrado por esa guerrilla el pasado 17 de septiembre contra una base del Ejército en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, que dejó tres militares muertos y una treintena de heridos.

Patiño añadió que espera que esta reunión «permita que el ELN empiece a ver la territorialización de la paz como un elemento que puede dinamizar su propio proceso», en alusión al diálogo de paz iniciado por el Gobierno con los Comuneros del Sur, una supuesta disidencia de esa guerrilla en el departamento de Nariño, limítrofe con Ecuador, que enfadó al ELN y lo llevó a dilatar los diálogos.

El ELN confirmó a principios de octubre que se iban a reunir de nuevo con el Gobierno colombiano, que anunció, después del ataque del ELN a la base militar en Puerto Jordán (Arauca), la «suspensión» de los diálogos.

El nuevo encuentro se celebrará en Venezuela, donde ya ha habido varios ciclos formales y reuniones, a pesar de la situación interna que vive ese país.

En ese sentido, Patiño dijo: «Nosotros no tenemos líos con Venezuela, Venezuela tiene unos líos internos en los cuales preferimos no meternos».

Las partes no celebran un ciclo formal desde el de finales de enero en La Habana y no se reúnen desde finales de mayo cuando anunciaron en Caracas que habían conseguido alcanzar un primer acuerdo, al firmar el modelo de participación de la sociedad civil en el proceso de paz, algo que hicieron a pesar de que ya habían comenzado los desentendimientos.

El diálogo, que se reinició en noviembre de 2022 en Caracas, se estancó a comienzos de este año por las exigencias del ELN de que el Ejecutivo los retire de la lista de grupos terroristas y abandone el diálogo regional con Comuneros del Sur, supuestamente escindido del ELN.

Durante los diversos ciclos de negociaciones en Caracas, La Habana y Ciudad de México, las partes llegaron a varios acuerdos parciales y pactaron un cese el fuego bilateral de un año, el más largo mantenido con esa guerrilla, que terminó el pasado 3 de agosto.

Al no renovarse esa tregua, el ELN reanudó sus ataques contra la fuerza púbica e infraestructuras en distintas partes del país, especialmente en Arauca, donde es particularmente fuerte.

Información de EFE