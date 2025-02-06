Martes 19 de agosto de 2025
Al Dia

El Gobierno de EEUU asegura que sus barcos ya no pagarán tarifas en el Canal de Panamá

"El Gobierno de Panamá ha acordado no cobrar más tarifas a los buques del Gobierno de los Estados Unidos que transiten por el Canal de Panamá, lo que le permite ahorrar millones de dólares al año", informó en un mensaje en la red social X el Departamento de Estado de EEUU

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
El Gobierno de Estados Unidos aseguró este miércoles que Panamá aceptó no cobrar a sus barcos por el tránsito por el Canal de Panamá, ahorrando así "millones de dólares al año", un anuncio que llega tras la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al país centroamericano en medio de las presiones del presidente Donald Trump por "recuperar" la vía.

"El Gobierno de Panamá ha acordado no cobrar más tarifas a los buques del Gobierno de los Estados Unidos que transiten por el Canal de Panamá, lo que le permite ahorrar millones de dólares al año", informó en un mensaje en la red social X el Departamento de Estado de EE.UU. 

Poco antes, el Pentágono había informado en un comunicado que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, remarcó durante una llamada con el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, el interés de EE.UU. en "asegurar el acceso sin restricciones" al Canal.

"Hegseth enfatizó que su principal prioridad es salvaguardar los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos bajo el liderazgo del presidente Trump, lo que incluye asegurar el acceso sin restricciones al Canal de Panamá y mantenerlo libre de interferencias extranjeras", apuntó el comunicado.

La llamada se produjo el martes y en ella tanto Hegseth como Ábrego reafirmaron el compromiso de ambos países "con la defensa del Canal y acordaron ampliar la cooperación entre las fuerzas armadas de Estados Unidos y las fuerzas de seguridad de Panamá".

Su conversación se produjo en medio de la tensión entre ambas naciones después del reclamo del mandatario estadounidense, Donald Trump, de "recuperar" el control del Canal de Panamá por la supuesta influencia china en la vía interoceánica.

Ante esto, el Gobierno de Panamá acordó no renovar el acuerdo de cooperación con China sobre la nueva Ruta de la Seda, entre otras medidas.

"Menos de un millón de dólares al año"

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), independiente del Gobierno panameño, ya había adelantado el pasado domingo a Marco Rubio que trabajarían con la Marina estadounidense para "optimizar la prioridad en el tránsito de sus buques" a través de la vía interoceánica, aunque no se habían dado más detalles.

"La Autoridad del Canal de Panamá le comunicó al secretario Rubio su disposición de trabajar con la marina de guerra de ese país, para optimizar la prioridad en el tránsito de sus buques a través del Canal", informó entonces la entidad en un comunicado, poco después de la visita del jefe de la diplomacia estadounidense a la vía, donde se reunió con el administrador, Ricaurte Vásquez.

Trump fundamenta sus amenazas en la supuesta presencia de China en la vía que une los océanos Atlántico y Pacífico, y el trato "injusto" hacia los buques de Estados Unidos, a pesar de la evidencia de la información oficial panameña, que muestra que los barcos del país norteamericano pagan las mismas tarifas que los demás, en virtud del tratado de neutralidad.

Según datos proporcionados recientemente a EFE por el Canal de Panamá, desde 1998 al cierre del año fiscal 2024 (26 años), de un total de 373.039 buques que transitaron el canal, 994 (el 0,3%) corresponden a tránsitos de buques de guerra y submarinos de la Marina de Estados Unidos.

"En este periodo de tiempo, los ingresos de tránsito en este concepto han sumado 25,4 millones de dólares, lo que equivale a menos de un millón de dólares al año", detalló.

Desde la inauguración de la vía, en 1914, el peaje que pagan los buques de guerra, de cualquier nación, incluyendo a los Estados Unidos, se calcula en función de las toneladas de desplazamiento máximo de agua, al igual que para las dragas y diques secos flotantes, de acuerdo con la ACP. Esta estructura de peaje es diferente al que se utiliza para establecer el peaje de los buques comerciales.

Noticia al Día / EFE

Temas:

Noticias Relacionadas

Internacionales

EEUU presentó cargos contra 30 implicados en red criminal vinculada al Tren de Aragua

La oficina del fiscal general de Estados Unidos para el distrito de Colorado anunció las detenciones por tráfico de drogas, asesinatos por contrato y delitos con armas de fuego, lo que incluye a "varios presuntos líderes y miembros de la designada como organización de Tren de Aragua"
Zulia

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Durante el encuentro, estuvo presente el legislador de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, a quien Maduro le ordenó iniciar la recuperación de los vehículos
Deportes

Messi disputaría su último partido oficial en Argentina contra Venezuela

Argentina recibirá el 4 de septiembre a Venezuela en el estadio Monumental y luego viajará a Ecuador para enfrentarse el 9 de septiembre
Nacionales

Reuters: Tribunal de EEUU reabre subasta de Citgo para recibir ofertas

Se espera que la recomendación final ganadora en la subasta organizada por el tribunal se presente a finales de agosto

