El gobierno de la familia Al-Asad cayó después de 53 años en Siria: rebeldes tomaron el poder

El gobierno de Bashar Al-Asad cayó la madrugada del domingo tras una repentina ofensiva insurgente que se extendió por todo el territorio occidental de Siria y tomó la capital en apenas diez días. Las facciones rebeldes entraron esta madrugada en Damasco y declararon la ciudad "libre", poniendo fin a 53 años de gobierno de la familia Asad.

Foto: RRSS

Bashar Al-Asad, huyó de la capital a un destino desconocido la madrugada del domingo, según declararon funcionarios sirios al Washington Post. Asimismo, las fuerzas armadas del gobierno indicaron a todas sus tropas que debían rendirse, lo que confirmó el derrocamiento.

Foto: RRSS

Por otro lado, habitantes de Damasco, simpatizantes de Al-Asad, también partieron desesperadamente de la capital antes de la llegada total de los rebeldes. Hassan Abdul-Ghani, comandante del grupo militante que dirige la ofensiva, Hayat Tahrir Al Sham -ex filial de Al Qaeda- declaró que "la ciudad de Damasco está libre del tirano Bashar Asad" e invitó a "las personas desplazadas en todo el mundo" a regresar a una "Siria libre".

El Mando de Operaciones Militares de la coalición de grupos islamistas y proturcos que dirige la ofensiva insurgente, envió un comunicado señalando que Damasco, una de las ciudades más antiguas del mundo, está "libre del tirano Bashar al Asad", mientras que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos asegura que el presidente sirio abandonó el aeropuerto de la ciudad en un avión "especial".

Cabe destacar que todos los prisioneros de Damasco fueron liberados, estando varios desde hace muchos años en prisión y miles de personas, en coches y a pie, se congregaron en una de las principales plazas de Damasco, saludando y coreando "Libertad" tras medio siglo de gobierno de la familia Asad, según testigos.

Por su parte, un avión de Syrian Air despegó del aeropuerto de Damasco con Bashar Al-Asad a bordo alrededor de la hora en que se informó de que la capital había sido tomada por los rebeldes, según datos del sitio web Flightradar. La aeronave voló inicialmente hacia la región costera de Siria, bastión de la secta alauita de Assad, pero luego dio un brusco giro en U y voló en dirección contraria durante unos minutos antes de desaparecer del mapa.

La ofensiva insurgente comenzó el pasado 27 de noviembre y en pocos días ha desmoronado las defensas del gobierno de Damasco, tomando primero Alepo, la segunda ciudad del país, y luego Hama.

Foto: RRSS

En los últimos dos días, mientras tropas de HTS asaltaban Homs, al norte de Damasco, tres capitales de provincia al sur del país, se rebelaron y quedaron en manos de facciones locales de los insurgentes, entre anuncios de "repliegues" por parte de las fuerzas militares oficialistas.

🔴 #URGENTE | Rebeldes sirios en cadena nacional: “La ciudad de Damasco ha sido liberada, el tirano Bashar al-Assad ha sido derrocado y todos los prisioneros detenidos injustamente han sido liberados”. pic.twitter.com/rDgQlNnqa1 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) December 8, 2024

Noticia al Dia / El Mundo