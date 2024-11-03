Jueves 21 de agosto de 2025
El hallazgo de otros cuatro cadáveres eleva a 217 el número de fallecidos por la DANA

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado este domingo 3 de noviembre de que…

Por Ernestina García

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado este domingo 3 de noviembre de que el número de víctimas mortales en la provincia de Valencia por la dana se ha elevado a 213.

Lee también: Increpan a los reyes de España en su visita a zonas afectadas por la DANA

El municipio valenciano de Pedralba (Valencia) ha localizado los cadáveres de tres vecinos, un matrimonio inglés y un hombre español, en las zonas diseminadas de esta localidad de 3.000 habitantes, y a los que buscaban desde el martes tras el devastador paso de la dana, con lo que el número de víctimas en la comunidad se eleva a 213.

Así lo ha explicado a EFE el alcalde de esta localidad del interior de la provincia de Valencia, ubicada a unos 35 kilómetros de la capital valenciana, Andoni León, quien ha indicado que han localizado los tres cuerpos sin vida por sus propios medios y que les consta que hay “una persona o dos más desaparecidas”. La UME aún no ha llegado a su localidad.

Otro fallecido en Letur


Además, los servicios de emergencia han rescatado el cuerpo sin vida de una de las cinco personas que continuaban desaparecidas en Letur (Albacete) tras la riada del martes, lo que eleva a tres el número de víctimas mortales en Castilla-La Mancha como consecuencia de la dana. En total, el número de fallecidos por la dana asciende a 217.

España sigue volcada en paliar los efectos de la brutales lluvias que han dejado un número no determinado de desaparecidos y daños incalculables, sobre todo en la provincia de Valencia.

Por otro lado, las seis personas que permanecían en el Hospital de Manises (Valencia) tras resultar intoxicados por monóxido de carbono en un garaje de la localidad valenciana de Chiva mientras realizaban labores de limpieza, ya han sido dadas de alta.

La UME, por su parte, sigue extrayendo agua del aparcamiento subterráneo de Bonaire, uno de los lugares en los que podría haber más fallecidos tras el paso de la dana, y esta noche esperan poder entrar a reconocer el lugar.

La afluencia de voluntarios para subir a los buses que la Generalitat ha organizado para acudir a los pueblos afectados a ayudar a las tareas de limpieza ha disminuido visiblemente este domingo en la Ciudad de las artes y las Ciencias de València.

Noticia al Día/EFE

