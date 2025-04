El hermano de Rubby Pérez informó que el artista "no ha sido rescatado" de la zona de riesgo

Micaías, hermano del merenguero Rubby Pérez informa que el cantante aún está bajo los escombros y no ha sido trasladado a ningún hospital.

Aseguró que el cantante lleva 14 horas bajo los escombros y que se especuló de su rescate de una forma errada.

Más temprano, su hija, Zulinka dijo que estaba adentro pero que lo tienen canalizado y que recibe los primeros auxilios. Resaltó que su tía que es ortopédica y otra que es ginecólogo están acompañándolo porque las autoridades están priorizando con los que tienen más gravedad.

Desde la madrugada de este martes 8 de abril, ha circulado muchas especulaciones y desinformaciones en cuanta al paradero y el estado de salud de Rubby Pérez, luego de que se derrumbara el techo de la discoteca Jet Set, mientras el artista amenizaba una fiesta.

Unos han informado que está en la Plaza de la Salud, otros que fue trasladado a Cedimat y hasta que fue canalizado en el lugar de los hechos, debido a que no lo han podido sacar de los escombros.

Sin embargo, no existe ninguna información oficial sobre este hecho. No es cierto que haya sido llevado a uno de estos centros hospitalarios y para colmo la versión que se maneja es que aún no ha sido encontrado.

Noticia al Día