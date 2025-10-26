Domingo 26 de octubre de 2025
El huracán Melissa alcanza la categoría 4

"Se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos y potencialmente mortales en algunas zonas de Jamaica y el sur de La Española hasta mediados de semana", advirtió el centro

Por Andrea Guerrero

El huracán Melissa alcanza la categoría 4
Foto: Agencia
El huracán Melissa ha alcanzado la categoría 4 en la Escala de Viento de Huracanes Saffir-Simpson, informó este domingo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), señalando que se encuentra a unos 450 kilómetros de Guantánamo, Cuba, donde ya se ha emitido una alerta.

"Se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos y potencialmente mortales en algunas zonas de Jamaica y el sur de La Española hasta mediados de semana", advirtió el centro.

Melissa avanza con vientos máximos sostenidos de unos 140 mph (220 km/h) con ráfagas más altas.

En Jamaica, algunas zonas "ya pueden estar sufriendo vientos con fuerza de tormenta tropical y lluvias intensas", y se prevé que las condiciones empeoren considerablemente durante el lunes y martes, señaló el NHC. También advirtió de una intensificación "rápida adicional hasta esta noche, seguida de fluctuaciones en la intensidad".

Se espera que Melissa toque tierra —la noche del lunes o mañana del martes en Jamaica, y en el sureste de Cuba la noche del martes— como un huracán importante.

Noticia al Día / RT

