El huracán Rafael alcanza categoría 2 mientras se dirige a Cuba

El huracán identificado como Rafael alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson mientras se dirige hacia Cuba, informó el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua de México (Conagua).

Por su parte, el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba avisó que Rafael sigue intensificándose y estima que estará "muy cerca de la categoría 3 antes de impactar por algún punto entre el límite entre las Provincias de Pinar del Río y Artemisa", según escribió en la cuenta de X.

Rafael se fortaleció y se convirtió en huracán el martes por la noche mientras azotaba el Caribe occidental con fuertes vientos y lluvias intensas. Se espera que continúe fortaleciéndose antes de tocar tierra en Cuba este miércoles 6 de noviembre.

Rafael es el undécimo huracán de la temporada de huracanes del Atlántico de 2024.

Noticia al Día/AP/RT