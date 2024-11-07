El huracán Rafael toca tierra en Cuba

El huracán identificado como Rafael alcanzó la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y llegó a tierra en Cuba, confirmaron las autoridades de la nación caribeña.

El fenómeno climático tocó tierra por Playa Majana, Artemisa a las 4:20 P.M, reportó el Instituto de Meteorología local (Insmet).

El huracán afecta las inmediaciones de la costa sur de las provincias de Artemisa y Pinar del Río, al oeste de la isla, con vientos máximos sostenidos de 185 km/h. Se espera que su centro circule varias horas sobre tierras cubanas, aparejado de fuertes vientos y torrenciales lluvias.

Noticia al Día / RT