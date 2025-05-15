Se notificó que son bajas las probabilidades sobre que el presidente ruso, Vladimir Putin, asista a las negociaciones de paz de esta semana entre Moscú y Kiev en Estambul, informó el portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov.

El representante del Kremlin negó cualquier plan del presidente ruso de ir a Turquía para las conversaciones con Ucrania. Todo después de que Donald Trump dijera que consideraría ir a Estambul por "si algo sucedía" en esa reunión, se espera que las negociaciones se reanuden este 15 de mayo.

La semana pasada, Putin propuso renovar el proceso de paz que Kiev abortó en 2022, y Washington calificó dichos contactos como el siguiente paso lógico en sus intentos de mediar una tregua en el conflicto de Ucrania.

La ronda hecha en el año 2022 ofrecía a Ucrania garantías de seguridad a cambio de neutralidad y la aceptación de restricciones a su ejército permanente. Kiev rechazó posteriormente el acuerdo y optó por continuar la guerra con el apoyo de Occidente.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, respondió a la propuesta de conversaciones de paz, declarando su disposición a viajar personalmente a Turquía y desafiando al presidente ruso, Vladímir Putin, a hacer lo mismo. La exigencia de Zelenski eleva la presión sobre Moscú, en un momento de creciente tensión.

Moscú dice que su agenda principal para las conversaciones de Estambul permanece sin cambios desde 2022, ya que cree que una paz duradera solo se puede lograr abordando las causas profundas del conflicto, incluida la intención de Ucrania de unirse a la OTAN y la discriminación de Kiev contra los rusos étnicos.

