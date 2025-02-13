Martes 26 de agosto de 2025
Internacionales

El Kremlin quiere un encuentro "rápido" entre Putin y Trump

Trump dijo el miércoles que esa primera reunión podría tener lugar en Arabia Saudita

Por Christian Coronel

El Kremlin quiere un encuentro
El Kremlin quiere que se organice "rápido" el encuentro entre Vladimir Putin y Donald Trump, según dijo este jueves tras la conversación telefónica entre el líder ruso y el estadounidense, que acordaron empezar a negociar el fin del conflicto de Ucrania.

"Es claramente necesario que ese encuentro se celebre bastante rápido; los jefes de Estado tienen muchas cosas que decirse", declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Trump dijo el miércoles que esa primera reunión podría tener lugar en Arabia Saudita, en una fecha por determinar.

Destacando que hay "muchas cosas en el orden del día", Peskov dijo también que Moscú desea, más allá de la cuestión ucraniana, "un debate en profundidad" sobre "la seguridad en el continente europeo" y las "preocupaciones" de Rusia al respecto.

Rusia considera la ampliación de la OTAN a países cercanos como una amenaza existencial. A fines de 2021, es decir pocas semanas antes del inicio de la ofensiva en Ucrania, Moscú dirigió a Occidente una serie de demandas para, según decía, garantizar su seguridad.

Dichas demandas incluían la prohibición de que Ucrania y otros países de la extinta Unión Soviética se unan a la OTAN, así como una retirada de tropas y armamento desplegados por la Alianza transatlántica en los países que se unieron a la misma después de mayo de 1997. Dicha cláusula incluye por tanto a los estados bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) y a Polonia, así como a Rumanía y Bulgaria.

Las principales exigencias fueron rechazadas por la OTAN y por Estados Unidos a fines de enero de 2022. Un mes más tarde, el 24 de febrero, Moscú lanzó su asalto en Ucrania. Peskov destacó el jueves que la administración Trump, contrariamente a la de Joe Biden, "opina que debe hacerse todo por tal de detener la guerra y hacer triunfar la paz","Estamos abiertos al diálogo", recalcó.

Noticia al Dia / AFP

