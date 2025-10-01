Miércoles 01 de octubre de 2025
El nuevo avance de las tropas rusas en el frente ucraniano

"Las unidades de la agrupación de tropas Vostok (‘Este’) continuaron avanzando hacia el interior de las defensas enemigas y liberaron la localidad de Vérbovoye, en la región de Dnepropetrovsk", detalló Defensa

Por Andrea Guerrero

El nuevo avance de las tropas rusas en el frente ucraniano
Foto: Agencia
Las fuerzas rusas han liberado una nueva localidad en la zona de la operación especial militar, según comunicó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Las unidades de la agrupación de tropas Vostok (‘Este’) continuaron avanzando hacia el interior de las defensas enemigas y liberaron la localidad de Vérbovoye, en la región de Dnepropetrovsk", detalló Defensa.

Al mismo tiempo, durante la última jornada, la aviación operativa y táctica, drones de combate, fuerzas de misiles y artillería de Rusia han infligido daños a las instalaciones energéticas que abastecían a las empresas del complejo militar-industrial de Ucrania: una planta de producción de lanchas de desembarco, un lugar de lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de militares ucranianos y mercenarios extranjeros en 134 distritos.

Noticia al Día / RT

