El Papa cumple 29 días hospitalizado: Los momentos claves

El papa Francisco, cumple este viernes 29 días hospitalizado, tras ser ingreso desde el pasado 14 de febrero, al hospital Policlínico Gemelli, para continuar con su tratamiento de una bronquitis que veía acarreando desde días antes.

Si ingreso al hospital no fue una sorpresa, ya que como se mencionó anteriormente, el Pontífice no se sentía muy bien, y llevaba varias semanas sin poder leer textos en voz alta, aquejado de su bronquitis que le provocaba una tos ronca y dificultades para respirar.

Por tal motivo y como medida de pre causación, las audiencias que tradicionalmente tenían lugar en el Palacio Apostólico fueron trasladadas a la Casa Marta, su residencia en el Vaticano, para así evitar su exposición al aire libre.

El día de su hospitalización, la cuarta en doce años de pontificado, el Santo Padre cumplió con todas las citas previstas en su agenda. Se reunió con el Prefecto del Dicasterio para la Evangelización, el Cardenal Luis Antonio G. Tagle; con el Primer Ministro de la República Eslovaca, Robert Fico; con el Presidente y Director General de la CNN, Mark Thompson; y con miembros de la Fundación Gaudium et Spes ante los que incluso sacó fuerzas para pronunciar un breve discurso.

Con apenas un hilo de voz, interrumpida por una tos seca, alabó el trabajo que realizan, “especialmente en favor de los más pobres”.

Por la tarde, la Oficina de Prensa del Vaticano confirmó que el Santo Padre padecía una infección en las vías respiratorias. Tres días más tarde, el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, confirmó que el Santo Padre padecía una “infección polimicrobiana” en el aparato respiratorio a consecuencia de la bronquitis.

En esa primera semana de hospitalización del Papa Francisco, comenzaron a llegar hasta Roma decenas de periodistas de todo el mundo para informar sobre sus condiciones de salud. Hoy, cuando ha pasado un mes desde su ingreso en el Gemelli, hay más de 650 informadores acreditados ante la Santa Sede.

El Papa fue diagnosticado con neumonía bilateral

Tras su semana hospitalizada y ya con la atención mundial puesta en el sumo pontífice, el Vaticano, informó que el segundo TAC torácico de control al que se sometió reveló la aparición de una neumonía bilateral, además de una bronquitis asmática, generando una infección que todavía hoy afecta a los dos pulmones.

Cuatro días más tarde, el viernes 21 de febrero, a las 17:30 horas, el hospital Policlínico Gemelli, donde cientos de fieles empezaron a dejar velas y a orar por su salud, se convirtió en una improvisada sala de prensa.

El doctor Sergio Alfieri, director del departamento médico-quirúrgico del hospital Policlínico Gemelli, dejó claro ante los micrófonos que el Papa Francisco no estaba “fuera de peligro”.

“El Papa sabe que está en peligro y nos ha pedido que lo transmitamos”, expresó Alfieri ante los periodistas al cumplirse la primera semana de hospitalización del Santo Padre.

Con gran detalle y sin esquivar ninguna pregunta, describió junto a Luigi Carbone, el médico que lo atiende en el Vaticano, las dificultades respiratorias del Papa Francisco y advirtieron de que el mayor riesgo al que se enfrentaba era que la infección localizada en sus pulmones pasase al torrente sanguíneo y le provocara una septicemia.

Transfusiones de sangre, crisis respiratorias y vómitos

El sábado 22 de febrero el Papa Francisco sufrió la primera crisis respiratoria grave en el hospital. En torno a las 14:00 (hora local) el Pontífice empezó a sentir los primeros síntomas de asfixia que acabaron derivando en una crisis respiratoria prolongada de la que solo se recuperó dos horas más tarde.

El Vaticano reveló también que el Papa Francisco necesitó recibir una transfusión de sangre para afrontar una falta de plaquetas relacionada con la anemia y constataron una insuficiencia renal inicial leve.

El Santo Padre logró remontar esta crisis, pero pocos días después tuvo que afrontar la jornada más complicada de su convalecencia.

El 28 de febrero, tras días de moderado optimismo en el Vaticano, la evolución clínica del Papa Francisco empeoró de forma repentina.

Sufrió una nueva crisis respiratoria que agravó su estado. Según el informe médico, sufrió un ataque aislado de broncoespasmo, un fuerte golpe de tos que le provocó también vómito, y durante la crisis, los jugos gástricos entraron también en los pulmones.

Inmediatamente, saltaron las alarmas y los médicos decidieron proceder a la broncoaspiración y a la ventilación mecánica no invasiva. Si bien el Pontífice no perdió en ningún momento el conocimiento y colaboró con las maniobras terapéuticas de los especialistas, saltaron las alarmas entre los médicos.

Última crisis y consolidación de la mejora del Papa Francisco

El último revés en el cuadro clínico del Papa Francisco fue este lunes 3 de marzo cuando sufrió otros dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda. El Papa Francisco tuvo que recibir nuevamente ventilación mecánica no invasiva, es decir una mascarilla con oxígeno, para ayudarle a respirar. Desde entonces, el Pontífice duerme con este dispositivo, que alterna durante el día, con la oxigenoterapia de alto flujo que recibe a través de la ayuda de cánulas nasales.

Esto ha permitido que el Santo Padre no haya sufrido más crisis respiratorias. De hecho, desde hace una semana, los boletines informativos con los detalles sobre su cuadro clínico son más optimistas.

El lunes 10 de marzo, el equipo médico que atiende al Papa Francisco, decidió retirar el pronóstico reservado tras constatar que “las mejoras registradas en los últimos días se han consolidado aún más”. Esto significa, según confirmaron fuentes del Vaticano, que el Santo Padre no está en peligro inminente de vida y que la terapia antibiótica administrada está funcionando contra la neumonía bilateral.

Además, el escáner torácico al que fue sometido el pasado 12 de marzo confirmó que la neumonía bilateral está remitiendo, si bien por el momento, no hay una fecha de alta confirmada.

Noticia al Día con información de Aci Prensa